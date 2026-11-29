قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن البورصة تشهد «شهية استثمارية» وإقبالا متزايدا منذ أربع أو خمس سنوات بجانب العقار والذهب والشهادات البنكية، لافتا إلى أن هناك قطاعات واعدة في مصر تحقق «أرباحا غير طبيعية» مثل الجامعات الخاصة، وقطاع اللوجستيات.

وأشار خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر» إلى أهمية مشاركة المواطن في البورصة باعتبارها أحد أصول التحوط ضد التضخم في العالم.

وبشأن احتمالية استمرار رفع الفائدة وإمكانية الوصول لعوائد 25% من الشهادات البنكية، قائلا إن الشهادات تعد في هذه الحالة الخيار الأكثر أمانا في حال ارتفاع الفائدة من 21% إلى 25%، موضحا أن البورصة ستتأثر بلا شك مؤقتا باستثناء أسهم قليلة ويُنصح في هذه الحالة بتوجيه 70% من الاستثمار في الشهادات.

ولفت إلى أن العائد الحالي على الشهادات يتراوح بين 20 إلى 21%، بينما عائد أذون الخزانة الـ 25% يكون قبل خصم ضريبة ليصل الصافي إلى نحو 20%، مضيفا أن أي زيادة في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة ستكون في الغالب بنسبة 1%.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية جاء بعد حالة من «الشد والجذب الشديد»، مشيرا إلى بلوغ عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو 4.5 إلى 5% «تُدمر» الموازنة الأمريكية.

وأوضح أن الدولة تستهدف إحداث «تباطؤ اقتصادي»، مشيرا إلى أن هناك حالة تردد غير مسبوقة بشأن مسار الفائدة، لا سيما أن الحفاظ على الدولار يتطلب مزيدا من التشديد لكن هناك قطاعات بدأت تشعر بالألم محليا وفي الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن قرار رفع الفائدة في الوقت الحالي «سيهز القطاع العقاري بقوة»، مشيرا إلى إمكانية زيادة بنسبة 1% ولكن ليس 3 و 4% كما كان في 2024.