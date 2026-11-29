كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن حقيقة ارتفاع أسعار الأبيض بالأسواق بعد انتهاء موسم الحصاد.

وقال خلال برنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس» إن المسألة برمتها «مجرد إشاعة»، لافتا إلى حساسية الشارع وتفاعله السريع مع الشائعات مقارنة بالحقائق والواقع.

ونوه إلى المطالبات خلال الفترة الماضية بتعديل السعر لكي لا يتعرض الفلاح للظلم، موضحا أن السعر الحالي بالكاد يغطي مصروفاته وإيجار أرضه دون خسائر.

وأشار إلى تراوح سعر الأرز رفيع الحبة الدرجة الأولى اليوم بين 21 إلى 23 جنيها، بينما يتراوح سعر الأرز العريض أعلى درجة من 25 إلى 27 جنيها، معقبا: «مفيش أي زيادات».

وأضاف أن الأسعار المذكورة تخص الأرز السائب في الشكائر زنة 25 كيلو أو 10 كيلو، موضحا أن السعر يزيد بنحو 3000 جنيه في الطن، في حال تعبئة الأرز في أكياس زنة كيلو أو 5 كيلو؛ نتيجة تكلفة التعبئة وأسعار الأكياس التي ارتفعت مدخلاتها مع الزيادة العامة في الأسعار.

ولفت إلى أن السوق شهد حالة من «الاستقرار التام»، معربا عن أمله في التحرك ضد شائعات رفع الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «أنا نفسي في شيء من الداخلية أو التموين، أنا شايف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي عايزة ترفع الأسعار بدون أي شيء، الناس دي تحاسب زي جميع الدول، إحنا النهاردة بنسيب واحد يطلق إشاعة علشان عنده طن أو 2 طن أرز شعير، وعايز يولع الدنيا» حسب وصفه.

وأضاف أن أسماء وصفحات هؤلاء الأشخاص الثلاثة أو الأربعة على موقع «فيسبوك» معروفة، قائلا: «عايز ينزل أسعار الكهرباء والبنزين وكل الأسعار في السوق، لكن الأرز لأن عنده 2 طن عايز يرفع أسعاره».