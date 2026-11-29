أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، استشهاد الفلسطينيين نافذ ناجي مصران الذي يبلغ من العمر 24 عاما، ومجد شادي صبحي مسعود، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمتين في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر ذاتها لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن مصران أصيب جراء قصف خيمة في محيط جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس، فيما أصيب مسعود جراء استهداف خيمة في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع، كما أصيب طفل برصاص الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في خان يونس.

وبينت مصادر طبية، في تقرير صدر أمس، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال 48 ساعة، 18 شهيدا (بينهم 3 جرى انتشال جثامنيهم)، و38 مصابا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,720، والإصابات إلى 6,201، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 854، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,790 شهيدا، و176,336 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.