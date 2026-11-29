قاللا الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقدّر للغاية ضخامة حادث الطريق الدائري، وما قد يثيره من «شك» لدى البعض حول أعداد الضحايا.

وأضاف خلال برنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر «الأولى» بالتلفزيون المصري، أن الوزارة تعلن عن أسماء مصابين وضحايا حقيقيين لهم أسر تسأل عنهم، وبالتالي لا يمكن إخفاء أشخاص حقيقيين موجودين.

وأوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تعاملت مع 28 بلاغا واستفسارا وطلبا بشأن الحادث حتى مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر، من بينها 19 بلاغا عن مفقودين، و5 طلبات تعويض ومساعدات عاجلة لأسر الضحايا، إلى جانب استفسارات حول إجراءات استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة.

ودعا كل من لديه شخص مفقود إلى الإبلاغ عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية، قائلا: «نحن نتعامل مع أشخاص لهم أسر وأقارب ومحل سكن، وأقولها بوضوح من لديه مفقود لم يبلغ عنه باسم مفقود، وليس مجموعة من الأرقام تنشر عشوائيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأ، اسم شخص مفقود، الخط 16528 مفتوح».

وأكد التزام الوزارة بالشفافية والوضوح الكامل منذ اللحظة الأولى، لافتا إلى إصدار أول بيان في أقل من ساعة بعد وقوع الحادث، وإصدار أكثر من ثمانية بيانات متتالية فور توافر معلومات موثقة، فضلا عن إعلان الوزارة بنفسها عن وفاة أحد المصابين لاحقا، وبالتالي «لا حقيقة ولا مبرر أو منطق لإخفاء أعداد الإصابات أو الوفيات».

وعلى صعد الحالة الصحية للمصابين في المستشفيات، أشار إلى أن هناك 4 حالات حرجة ما زالت تتلقى الرعاية الفائقة على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة تعرضها لحروق شديدة أثرت على أعضاء الجسم، بينما تخضع بقية الحالات لمتابعة طبية لصيقة رغم أنها أقل شدة.

وثمن حرص حوالي 800 شخص على التقدم للتبرع بالدم خلال الأيام الأولى للحادث، رغم أن مستشفيات علاج مصابي الحادث لم تكن بحاجة إلى تبرعات بالدم، داعيا الراغبين في التبرع إلى التوجه لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة في جميع المحافظات على مدار العام.