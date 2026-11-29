ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية"إرنا"، اليوم الأحد، أن طائرة بدون طيار (درون) أمريكية استهدفت قارب صيد إيرانيا قبالة سواحل مدينة سيريك في مضيق هرمز، ما أسفر عن نقل شخصين إلى المستشفى وفقدان ثالث.

وبحسب مكتب العلاقات العامة في الجيش الإيراني، استهدفت طائرة درون أمريكية القارب في الساعة الثالثة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وكان على متنه 3 أشخاص.

وأوضحت الوكالة أنه تم العثور على اثنين من ركاب القارب ونقلهما إلى مستشفى سيريك، فيما تتواصل عمليات البحث عن الشخص الثالث، وهو مالك القارب.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات على السفن المارة بالمضيق، مع استمرار طهران في عرقلة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، بينما تفرض واشنطن حصارا بحريا على إيران ردا على ⁠ذلك.

وفي يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.

ولا يزال مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق كانت تمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية ⁠قبل اندلاع الحرب، يمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الرامية إلى إنهاء ⁠الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي لم تشهد انفراجة حتى الآن.



