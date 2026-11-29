قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن صهريج المواد البترولية من الداخل يُقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر حسب سعته، لافتا إلى أن عدم وجود هذه القواطع في حال سير صهريج المواد البترولية وهو ممتلئ يمثل «كارثة».

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن كتلة سائل تبلغ 51 ألف لتر ليست بالرقم القليل، مضيفا أن اندفاع السائل إلى مقدمة الصهريج بقوة عند استخدام السائق الفرامل حتى دون قيام السائق بأي مناورة خاطئة، تدفع مقدمة الشاحنة بالكامل إذا لم يكن مقسما من الداخل إلى أقسام.

وكشف عن تصوره لما وقع في الحادث، قائلا إن ما حدث من اصطدام خفيف من سيارة لا يتجاوز وزنها طنا بسيارة وزنها يتجاوز 40 طنا، نتج عنه «شيء من الاختلال لحركة السائل» الموجود داخل هذا الصهريج.

وتابع: «لم تحدث مناورة خاطئة من السائق، لكن السائق تشبث بعجلة القيادة محاولا إبقاء السيارة في مسارها، وهذا مع اختلال السائل بالداخل والرجة التي حدثت للسائل داخل الصهريج أدت إلى ميل الشاحنة وانقلابها لحظيا».

ورد على تساؤلات الكثيرين حول كيفية تسبب سيارة صغيرة في انقلاب شاحنة ضخمة، قائلا: «الفكرة تكمن في مكان الاصطدام ونوع السائل، فلو كانت الشاحنة مُحملة بالأسمنت أو الحديد لتعرضت السيارة الملاكي للتحطم دون أن تنقلب الشاحنة، أما السائل الموجود بالداخل فله أسلوب خاص في نقله ويخضع لديناميكية السوائل»