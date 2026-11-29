يتوجه الناخبون الإسبان إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات برلمانية قد تؤدي إلى الإطاحة برئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بعد ما يقرب من ثماني سنوات ونصف في السلطة.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي ينتمي إليه سانشيز يتساوى تقريبًا مع حزب الشعب المحافظ، بقيادة ألبرتو نونييز فيخو. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق حزب "فوكس" اليميني المتطرف مكاسب كبيرة، مما قد يمنح فيخو الأغلبية في ائتلاف مع الحزب الشعبوي اليميني.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معسكر سانشيز اليساري قد يفوز بما يصل إلى 150 مقعدًا من أصل 350 مقعدًا في البرلمان، في حين قد يحصل حزب الشعب وحزب "فوكس" معًا على ما يصل إلى 200 مقعد.

وتضررت الكتلة اليسارية جراء إخفاق التحالف الانتخابي "الجبهة الواسعة" وحزب "بوديموس" في الاتفاق على قائمة موحدة.

وبموجب النظام الانتخابي الإسباني، يُشترط على كل قائمة حزبية تجاوز عتبة تصويت دنيا داخل الدائرة الانتخابية للمنافسة على المقاعد، وهو ما يضعف فرص الأحزاب التي تخوض السباق منفردة.

كما واجه سانشيز ضغوطاً متزايدة جراء فضائح الفساد التي تورط فيها حلفاء سابقون وأفراد من عائلته، فضلاً عن سلسلة من حوادث السكك الحديدية الخطيرة ووصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إقليم سبتة الإسباني في شمال أفريقيا في وقت سابق من هذا العام.

وجاء الإعلان عن انتخابات مبكرة بعد تعثّر مرسومين لحماية المستأجرين في حصد الأغلبية داخل البرلمان.

ومن المنتظر صدور التوقعات الانتخابية الأولية عند الساعة الثامنة مساءً (19:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، على أن تتضح المؤشرات الأكثر دقة بحلول الساعة العاشرة ليلاً.

وعود الأحزاب



ويأمل سانشيز في كسب تأييد الناخبين من خلال التحذير من العودة إلى الاستبداد وتآكل الحريات الاجتماعية والمدنية على يد حكومة محافظة محتملة. وقد نجح هذا الخبير الاقتصادي في الخروج من مواقف بدت ميؤوسًا منها من قبل، بما في ذلك انتخابات عام 2023، عندما تحدى استطلاعات الرأي غير المواتية ليحتفظ بمنصبه.

وفي غضون ذلك، ركز فيخو حملته الانتخابية على وعود بإدارة أكثر فعالية، ومكافحة الفساد، وسياسة هجرة أكثر صرامة، وتقديم مساعدات مالية للأسر الشابة التي تشتري منازل - مستغلًا الإحباط المتزايد إزاء أزمة الإسكان في إسبانيا.

وعلى عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى، لم يعد التعاون مع اليمين المتطرف من المحرمات في إسبانيا. فحزب الشعب يحكم بالفعل في أربع مناطق ذات حكم ذاتي بالاشتراك مع حزب فوكس.

ومع ذلك، فإن المطالب الأكثر راديكالية للحزب، مثل إعطاء الأولوية للإسبان على الأجانب في الحصول على المساعدات الحكومية، وإغلاق الحدود أمام المهاجرين، وبرامج الترحيل، قد تؤدي إلى نفور الناخبين الأكثر اعتدالاً.

ومن شأن تشكيل ائتلاف بين حزب الشعب وحزب فوكس على المستوى الوطني أن يفتح فصلاً جديداً، حيث سيؤدي إلى دخول اليمين المتطرف إلى الحكومة المركزية الإسبانية للمرة الأولى منذ نهاية دكتاتورية فرانكو في منتصف سبعينيات القرن الماضي .

كما أن هزيمة سانشيز ستحرم الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية من أحد أبرز أصواتها. فقد تحدى رئيس الوزراء الإسباني مراراً وتكراراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وأبدى موقفاً إيجابياً تجاه الهجرة.