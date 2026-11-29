بحث وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الاتحادي الباكستاني، أحسن إقبال، اليوم السبت، سبل التعاون البحثي مع الصين لوضع خارطة طريق عملية تهدف إلى زيادة الصادرات السنوية لباكستان إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2035، حسبما ذكرت وكالة "اسوشيتد برس أوف باكستان".

وخلال اجتماع مع لو هاو، رئيس مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، ناقش الوزير مشروعاً بحثياً مشتركاً مقترحاً بين المركز والمعهد الباكستاني لاقتصاديات التنمية، بهدف الاستفادة من التجربة الاقتصادية الصينية وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز القدرات التصديرية لباكستان.

وقال أحسن إقبال إن الطريق أمام باكستان لتحقيق سيادتها الاقتصادية يمر عبر الصادرات، مشدداً على أن مسيرة التنمية في البلاد قد تتعرض للانتكاس كلما زادت نفقات الاستيراد بوتيرة أسرع من نمو عائدات النقد الأجنبي، مما يؤدي إلى ضغوط على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وأوضح أن الصادرات تمثل الركيزة الأولى من الركائز الخمس لبرنامج "أوران باكستان"، مضيفاً أن مباحثاته مع القيادة الصينية ركزت على استكشاف السبل التي يمكن من خلالها مساعدة المصنّعين والمزارعين الباكستانيين على زيادة مبيعات منتجاتهم في الأسواق الدولية، بدعم من الصين.

ويهدف المشروع البحثي المشترك المقترح إلى تقديم إرشادات عملية للمصدّرين الباكستانيين بشأن تحديد الأسواق التي يمكن لمنتجات بلادهم زيادة حصتها السوقية فيها، إلى جانب تحديد التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد الوزير أن كسب ثقة المشترين في الخارج وإقامة علاقات تجارية طويلة الأمد من خلال تكرار الطلبيات من شأنه أن يسهم في توفير فرص العمل داخل باكستان وتوليد عائدات من النقد الأجنبي.