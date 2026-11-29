اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية وكمبوديا 289 شخصاً يشتبه بتورطهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت خلال العام الماضي، في إطار حملة مشتركة للتصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بمواطنين كوريين، وفق ما أفاد به مسؤولون اليوم الأحد.

وقد نفذت فرقة العمل المشتركة الكمبودية-الكورية المعنية بالكوريين أكثر من 70 عملية مشتركة لمكافحة جرائم الاحتيال في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا منذ تشكيل الفريق في ديسمبر من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن بين المعتقلين، كان 256 شخصًا، أو5ر88%، متورطين في عمليات احتيال عبر الإنترنت، حيث تم احتجاز 103 منهم بسبب ما يُعرف بعمليات الاحتيال المتعلقة بالحجوزات الوهمية، وفقًا لما ذكرته وكالة الشرطة الوطنية في سول.

كما تورط 64 آخرون في عمليات احتيال استثمارية باستخدام الدردشات الجماعية، تلاهم 54 متورطًا في عمليات احتيال عاطفية و26 حالة احتيال عبر التصيد الصوتي، وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية الكورية.

كما أنقذت فرقة العمل المشتركة 10 مواطنين كوريين كانوا محتجزين رغماً عنهم في مراكز للاحتيال في كمبوديا.

وقالت الشرطة إن البلاغات الواردة إلى السفارة الكورية في كمبوديا بشأن مواطنين كوريين تم اختطافهم أو احتجازهم في قضايا متعلقة بالاحتيال انخفضت بشكل كبير من 477 حالة قبل تشكيل فرقة العمل المشتركة إلى 33 حالة فقط خلال فترة عام واحد بدءًا من ديسمبر 2025.

وكان البلدان قد أطلقا فرقة العمل المشتركة عقب وفاة طالب جامعي كوري جراء التعذيب، الأمر الذي أثار غضبًا شعبيًّا واسع النطاق في كوريا الجنوبية.