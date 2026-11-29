أفادت وكالة حماية البيئة الأمريكية يوم السبت بأن النتائج المختبرية الأولية تشير إلى أن التفجير المتحكم فيه لخمس أطنان من مادة أزيد الرصاص الخطرة في جنوب شرق ولاية أيوا لم يتسبب في ارتفاع مستويات هذا المعدن الثقيل في المسطحات المائية التي تزود المنطقة بمياه الشرب.

وأصدرت وكالة حماية البيئة نتائج الاختبارات التي أجريت على العينات التي تم جمعها عقب قيام الجيش الأمريكي بتفجير مخزون قديم من أزيد الرصاص في ولاية أيوا.

أوضحت وكالة حماية البيئة أن نحو 300 موظف عملوا ميدانياً يوم الخميس لجمع عينات من المدارس والملاعب والكنائس والمنازل في مختلف أنحاء المنطقة. وأشارت إلى أنها جمعت أكثر من 1500 عينة من الهواء والماء والتربة والغبار قبل التفجير، أعقبتها مئات العينات الأخرى من المنازل والمتنزهات ومياه الشرب.

وأفادت الوكالة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها لم تكتشف أي أثر للرصاص المرتبط بالتفجير في 26 عينة مائية مأخوذة من مصادر لا تُستخدم كمياه شرب، مثل البحيرات والبرك.

وقال عمدة مدينة موسكاتين بولاية أيوا، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد حوالي 80 كيلومتراً شمال ميدلتاون، البلدة الصغيرة التي كان مخزون الجيش موجوداً فيها، إن نتائج الاختبارات الأولية لوكالة حماية البيئة التي أظهرت عدم وجود مستويات مرتفعة من الرصاص في مياه الشرب أو في الهواء كانت مشجعة.

وقال العمدة براد بارك في بيان عبر البريد الإلكتروني إن هذه النتائج تمثل "طمأنينة للمجتمعات المحلية".

يشار إلى أن الرصاص معدن ثقيل يشكل خطورة خاصة على الأطفال والنساء الحوامل. وقد صرح الجيش بأن الخيار الأكثر أمانًا هو تفجير المخزون على الفور لأنه كان يتحلل وقد ينفجر بشكل لا يمكن السيطرة عليه مع انخفاض درجات الحرارة.

لكن التفجير أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال حدوث تلوث بيئي، فضلاً عن تساؤلات حول كيفية وتوقيت إعلان الحكومة الاتحادية عن خططها.