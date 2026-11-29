أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، مقتل اثنين من موظفي منظمة «أطباء بلا حدود» في غارة إسرائيلية استهدفت إحدى عيادات المنظمة في قطاع غزة.

وأعرب جوتيريش، في بيان، عن تضامنه مع المنظمة والعاملين فيها، مؤكدا ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المستشفيات والعيادات والكوادر الطبية والعاملين في المجال الإنساني، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وشدد على ضرورة التحقيق في أي انتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم بموجب "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وتنفيذها بالكامل دون أي تأخير إضافي.

وكانت منظمة «أطباء بلا حدود» قد أعلنت، أمس السبت، ارتفاع عدد موظفيها الذين استشهدوا في قطاع غزة إلى 17 موظفا، مؤكدة أن قوات الاحتلال كانت على علم مسبق بمواقع منشآتها الطبية، وإحداثياتها.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشهيدين كانا عنصرين في حركة حماس ويعملان "كحارسَي أمن في عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود".

وفي سياق متصل، وصف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الهجمات التي تستهدف المرافق الصحية والعاملين في القطاع الصحي في غزة بأنها "شنيعة وغير مقبولة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس": "يجب حماية أولئك الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين، لا مهاجمتهم".