ذكرت بكين أن التحولات في المشهد السياسي في تايوان لن تغير مسار العلاقات عبر مضيق تايوان أو توقف التوجه نحو إعادة التوحيد، وذلك ردا على الانتخابات المحلية في الجزيرة.

وفي الانتخابات التي جرت أمس السبت، خسر حزب كومينتانج، المقرب من البر الرئيسي أربعة مقاعد على مستوى المدن والمقاطعات، مقارنة برصيده قبل الانتخابات، ليفوز بـ11 مقعدا، بينما فاز الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يميل إلى الاستقلال بخمسة مقاعد، ليصل إجمالي المقاعد التي حصل عليها عشرة، حسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية اليوم الأحد.

وقالت تشانج هان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في البر الرئيسي الصيني في بيان اليوم الأحد، إن "السعي لتحقيق سلام وتنمية وتبادل وتعاون يمثل الرأي العام السائد على الجزيرة".