نفت منظمة الطيران المدني الإيراني صحة التقارير المتداولة بشأن تعليق الرحلات الجوية بين إيران وتركيا، مؤكدة استمرار حركة الطيران بين البلدين بصورة طبيعية ودون انقطاع.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الأحد، عن مجيد أخوان، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، قوله إن الرحلات الجوية من إيران إلى تركيا والعكس تسير بصورة منتظمة، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن وقف حركة الطيران بين البلدين.

وأوضح أخوان أن أكثر من 10 شركات طيران إيرانية تُسيّر حالياً رحلات مباشرة يومية إلى عدد من المدن التركية، من بينها إسطنبول وأنقرة وفان.

ومن بين شركات الطيران التي تقدم هذه الخدمات، الخطوط الجوية الإيرانية، وإيران إيرتور، وسروش إير، وآفا إيرلاينز، وتابان إير، وكاسبيان إيرلاينز، وآتا إيرلاينز، وزاغروس إير.

وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى منذ نحو ثلاثة أشهر إلى فرض حصار جوي على إيران، من خلال ممارسة ضغوط على الدول المجاورة، إلا أن هذه المساعي واجهت انتكاسة مع استئناف شركتي الخطوط الجوية العراقية والعمانية سلام إير رحلاتهما إلى إيران، بعد توقف استمر عدة أشهر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات المتعلقة بحركة الطيران والاتصالات الجوية الإيرانية مع دول المنطقة، وسط محاولات طهران الحفاظ على خطوط النقل الجوي الدولية.