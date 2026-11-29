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أصيب 29 شخصا، الأحد، إثر انقلاب حافلة ركاب تقل مجموعة سياحية من الأردنيين على الطريق الدولي حمص – دمشق، في منطقة دوما بريف دمشق، أثناء توجههم إلى تركيا.

وقال الدفاع المدني السوري، إن الحادث وقع صباح الأحد، إثر انزلاق الحافلة بسبب الأمطار واصطدامها بسيارة، ما أدى إلى انقلابها باتجاه المسار المقابل للطريق.

وأضاف أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الشرطة في مدينة حرستا لتلقي الرعاية الطبية، وذلك وفقًا لما نقلته قناة «المملكة».

وأشار إلى أنه خلال تعامل الفرق مع الحادث، انزلقت شاحنة قلاب واصطدمت بالحاجز الإسمنتي الفاصل بين مساري الطريق، رغم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الشواخص المرورية لتنبيه السائقين وتخفيف سرعتهم.

وعملت فرق الدفاع المدني، بالتنسيق مع شرطة المرور وأمن الطرق، على إزالة آثار الحادث وتنظيف الطريق ومعالجة بقع الزيوت والوقود المتسربة وإعادة الحواجز الإسمنتية إلى أماكنها.

وأكد الدفاع المدني السوري استمرار فرقه في العمل على تأمين موقع الحادث وضمان سلامة حركة المرور والحد من وقوع حوادث إضافية.