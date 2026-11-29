• رقابة مكثفة على فروع 67 سلسلة تجارية تضم 2249 فرعًا بمختلف المحافظات

• 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بالمحافظات ذات الكثافة الإنتاجية

• 27 مأمورية رقابية على منشآت المواد الملامسة للغذاء.. وارتفاع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 947 منشأة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 197 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، كما تم تسجيل 7 منشآت جديدة، وتمكنت 11 منشأة من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع، وفي السياق ذاته استوفت 7 منشآت اشتراطات الاعتماد وأدرجت بالقائمة المعتدة لدى الهيئة.

يأتي ذلك خلال التقرير الأسبوعي الـ 45 لعام 2026، أصدره المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك عن الفترة من 21 – 27 نوفمبر 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 27 مأمورية رقابية، إلى جانب تنفيذ 605 زيارات فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط والفيوم.

وأصدرت الإدارة 1057 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 738 شركة مصدرة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 5346 رسالة غذائية بإجمالي 250 ألف طن، صادرة عن 1560 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 825 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، دقيق ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 36 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 51 ألف طن، وتصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 14 ألف طن، تلاها البصل بإجمالي 12 ألف طن، ثم الخضروات المشكلة بإجمالي 6 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 28 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 38 ألف طن، حيث تصدر الليمون والفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 9 آلاف طن لكل منهما، تلتهما التمور المتنوعة بإجمالي 7 آلاف طن.

وتصدرت تونس قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من سوريا، السودان، السعودية وهولندا، وذلك من بين إجمالي 188 دولة مستوردة.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1022 رسالة، يليه ميناء دمياط بـإجمالي 798 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 729 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1760 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2287 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 337 ألف طن، مستوردة من قبل 910 شركات، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت فرنسا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تلتها كل من بلغاريا، أوكرانيا، إندونيسيا وروسيا، من بين إجمالي 88 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 779 رسالة، يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بإجمالي 423 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـإجمالي 361 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1367 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 570 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ73 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 108 مستورد خلال نفس الفترة.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 62 مأمورية تحفظ شملت المرور على 97 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 178 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 33 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 3 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز والمخابز، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يسهم في ضمان إنتاج وتداول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 56 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، البحر الأحمر، الفيوم، الشرقية، جنوب سيناء، أسيوط، المنوفية، القليوبية، أسوان، بني سويف، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الإسماعيلية، الإسكندرية، الدقهلية، الأقصر ودمياط.

كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1839 مخزنًا.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 160 شكوى من جهات وقنوات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني، إلى جانب الشكاوى المقدمة من خلال الخط الساخن للهيئة.

وتمت معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 461 منشأة غذائية بعدد من المحافظات شملت الدقهلية، الغربية، شمال سيناء، بورسعيد، الشرقية، الإسماعيلية، أسوان، المنيا، البحيرة سوهاج ومدينة العبور، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو عبر الخط الساخن 19565، أو من خلال البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 34 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، وذلك للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، أسيوط وقنا.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2249 فرعًا، تتبع 67 سلسلة تجارية.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل 61 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 401 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 22 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 32 شهادة البيع الحر، و80 موافقة إعلانية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 582 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، كما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 732 معاينة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، واستوفت 472 منشأة اشتراطات التسجيل، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 90555 منشأة من المحال العامة.

أما فيما يتعلق بالرقابة على قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 8 مأموريات تفتيشية على المحالب، إلى جانب 7 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، بعدد من المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية المرتفعة، شملت الغربية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية وبني سويف.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 65 زيارة، وذلك بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، دمياط وجنوب سيناء.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، القليوبية، الغربية، سوهاج، الدقهلية والبحر الأحمر.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 14 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 103 جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنوفية، الفيوم، القليوبية والبحيرة لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة، وتم تسجيل مجزر دواجن نصف آلي.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وفي إطار تكثيف الرقابة على المجازر، نفذت الإدارة حملتين رقابية بمحافظتي القاهرة والقليوبية، أسفرت الأولى، التي استهدفت أحد المجازر بمحافظة القاهرة، عن العثور على كميات من منتجات الدواجن معبأة ومنسوبة إلى مجزر آخر، قبل إعدادها وطرحها بالأسواق، بإجمالي وزن بلغ 1 طن و500 كجم، كما أسفرت الحملة الأخرى بمحافظة القليوبية، عن رصد مخالفات تتعلق بعدم استيفاء أحد المجازر للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 27 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، بني سويف، البحيرة، دمياط، المنوفية وسوهاج.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 947 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 30 زيارة ميدانية بمحافظات دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 837 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

• حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بمختلف المحافظات

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، نفذت الهيئة حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث شملت 230 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة، وخلال الأسبوع الماضي تم توجيه 1191 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 3520 منشأة غذائية خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 33 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1287 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين، ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 33 منشأة غذائية.

• حملات الهيئة التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى بمختلف المحافظات

وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، وذلك لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.

كما نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 15 حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 140 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط كميات أخرى من المواد الغذائية التي طرأ تغير على خواصها الطبيعية.

وبالتنسيق مع المحافظة، تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة استهدفت 41 منشأة غذائية غير مرخصة، وذلك للتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترخيص، وسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع تلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة صحة المواطنين.

كما تم تحرير 17 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة، والتي سبق التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 17 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 500 كجم من السناكس والزيوت مجهولة المصدر والتي يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 1860 عبوة من البسكويت والمشروبات الغازية المعلبة (الكانز) منتهية الصلاحية، فضلًا عن كميات من مصنعات اللحوم والدواجن المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، تم تنفيذ 20 حملة توعوية، شملت توعية المستهلكين بضرورة التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات قبل الشراء، وعدم شراء المنتجات غير المستوفاة للبيانات، مع التأكد من تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية للسلع الغذائية قبل شرائها.

كما تم تنفيذ 44 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات والإعدام.

أيضًا، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 4 حملات تفتيشية مشتركة مع المحافظة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين ومباحث التموين، شملت المرور على 9 منشآت غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط منشآت تقوم بتجهيز الوجبات السريعة، حيث تم ضبط 372 كجم من منتجات اللحوم المتنوعة مجهولة المصدر، والتي ظهرت عليها علامات فساد ظاهري وتغير في خواصها الطبيعية. وبفحص المنشآت، تبين افتقارها إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط منشأة لتعبئة الزيوت، حيث تم ضبط 7 أطنان و500 كجم من المنتجات دون مستندات تثبت مصدرها، مما يثير الشكوك حول مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما رصدت الحملة عددًا من المخالفات الأخرى بالمنشآت الغذائية، تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات الترخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفي هذا السياق، جرى توعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التراخيص وفقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، جرى إعدامها بمعرفة أصحاب الشأن، وبحضور لجان من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 30 حملة تفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، شرطة البيئة والمسطحات، التنمية المحلية ومجلس المدينة، حيث شملت المرور على 93 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضرًا، وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تنفيذ قرار الغلق لإحدى المنشآت غير المستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

وفي هذا الإطار، تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية 7 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة، مديرية التموين، مديرية الشؤون الصحية، مديرية الطب البيطري وجهاز شؤون البيئة، شملت الحملات المرور على 35 منشأة غذائية بنطاق أحياء (المنتزه ثان، حي غرب، العجمي، حي وسط، حي الجمرك، جهاز ومدينة برج العرب).

وأسفرت الحملات عن إعدام 118 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب مواد غذائية طرأ تغير على خواصها الطبيعية.

وبناءً على تقارير مفتشي الهيئة الموجهة إلى الجهات المعنية، تم غلق وتشميع 3 منشآت غذائية بمعرفة الجهات المختصة، لوجود مخاطر تهدد صحة وسلامة المستهلكين.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مباحث التموين، الإدارة التموينية، إدارة المجازر، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 30 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (كفر سعد، دمياط القديمة، الزرقا، كفر البطيخ، السرو).

وأسفرت الحملات عن إعدام 125 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وأخرى ظهرت عليها علامات تغير في خواصها الطبيعية، وذلك بناءً على طلب مالك المنشأة، وبحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة، كما تم ضبط كميات من الأسماك مجهولة المصدر، والتي تبين تغير خواصها الطبيعية، والتحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 10 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، شملت الحملات المرور على 37 منشأة غذائية، بنطاق مراكز حي شرق المنصورة، دكرنس، السنبلاوين، ميت غمر، كفر ميت فاتك، أجا، جوجر وطلخا.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 134 طنا و465 كجم من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر، وإعدام كميات أخرى من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 37 محضرًا، تنوعت بين محاضر تحفظ، ومحاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية لدى العاملين بالمنشآت، وأخرى نقص الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.

ونفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة المنيا 5 حملات تفتيشية بالتعاون مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك والنيابة العامة، وشملت الحملات المرور على 24 منشأة غذائية، وأسفرت عن التحفظ على 2 طن و269 كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط كميات أخرى من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وأخرى ظهرت عليها علامات الفساد والتغير في خواصها الطبيعية.

كما تضمنت الحملات توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، وتحسين التدابير المتبعة، واستيفاء متطلبات التسجيل لدى الهيئة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة البحيرة 6 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (المحافظة، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، مديرية التموين، مديرية التربية والتعليم، مصلحة الرقابة الصناعية، هيئة التنمية الصناعية) شملت المرور على 31 منشأة غذائية بنطاق مراكز (ادكو، أبوحمص، وادي النطرون، إيتاي البارود، الدلنجات)، وأسفرت الحملات عن التحفظ على 67 طنًا و250 كجم من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، وتحرير 14 محاضر لمخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، ومحاضر ضبط.

كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 2 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بمركزي الخارجة والداخلة، شملت المرور على 11 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات نقص الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء المتطلبات اللازمة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم 5 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 26 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 1 طن و800 كجم من الأجبان، و2 طن من الألبان ظهرت عليها علامات التغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى 850 كجم من اللحم المفروم غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، مع توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، وتحسين التدابير المتبعة، واستيفاء متطلبات التسجيل لدى الهيئة.

كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف حملة مكبرة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 4 منشآت غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وأخرى لعدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين، كما تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيال منشأتين غذائيتين.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 4 حملات تفتيشية بالتعاون مع النيابة العامة، جهاز حماية المستهلك ومديرية الشؤون الصحية، شملت المرور على 13 منشأة غذائية بمركزي أسوان وإدفو، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر لإعدام كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير محضر ضبط لـ 200 كجم من الأرز، يُشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى سهولة محو البيانات التعريفية المدونة عليه، كما تم تحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء 6 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين، مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على 44 منشأة غذائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى جانب تحرير 2 محضر ضبط لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر حملتين تفتيش مشتركة بالتعاون مع (جهاز المدينة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت الحملات المرور على 5 منشآت غذائية بنطاق مدينتي الشروق والنزهة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 222 كجم من المواد الغذائية المجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر تحفظ.

كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد 16 حملة تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شرطة المسطحات البيئية، أحياء (الشرق، العرب، بورفؤاد) حيث تم المرور على 87 منشأة غذائية بنطاق المحافظة. وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية، وأخرى ظهرت عليها علامات الفساد والتغير في خواصها الطبيعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 8 حملات تفتيشية بالتعاون مع مدرية التموين، مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، جهازحماية المستهلك والإدارة الصحية، حيث تم المرور على 24 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ههيا، ديرب نجم، منيا القمح)، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر لعدم استيفاء الاشترطات الواجب توافرها بالمنشآت الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية سارية لدى العاملين بها، كما تم إعدام 98 كجم من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية، وأخرى ظهرت عليها علامات تغير في خواصها الطبيعية، إلى جانب ضبط كمية 2 طن و588 كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر .

وفي السياق ذاته، تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.