وصل رئيس الوزراء السوداني كامل الطيب إدريس، الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن إدريس والوفد المرافق له وصلوا إلى مطار الدوحة الدولي، حيث كان في استقبالهم وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم المسند، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية إبراهيم فخرو، وسفير السودان لدى قطر بدر الدين عبد الله محمد أحمد.

ولم تتطرق الوكالة إلى مدة الزيارة أو جدول أعمالها.

وتأتي الزيارة في ظل جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تنهي النزاع.

وفي 16 نوفمبر الجاري، دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة "إيغاد"، في بيان مشترك، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية.