وافق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على دعوة وجهها إليه الرئيس إسحاق هرتسوج للاجتماع مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن محاكمته.

وقال محامو نتنياهو، إن الأخير يقبل دعوة هرتسوج، وسيحضر الاجتماع في مقر الرئاسة، وفق صحيفة "هآرتس" الأحد، دون تحديد موعد الاجتماع.

وأضافوا: "في ضوء تصريحات القضاة، لا شك في ضرورة إنهاء المحاكمة في أقرب وقت ممكن".

ونتنياهو، البالغ من العمر 77 عاما، هو أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في منصبه، ويواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد، ما يستوجب سجنه في حال إدانته.

والأربعاء، اقترح قضاة المحكمة المركزية إسقاط تهمة الرشوة عن نتنياهو، وإعادة النظر في التهمة الثانية، والسعي إلى اتفاق إقرار بالذنب في الثالثة.

والأحد، جدد هرتسوج، في بيان، دعوته نتنياهو وبهاراف ميارا إلى الاجتماع في مقر الرئاسة، لبحث إنهاء محاكمة نتنياهو، بحسب الصحيفة.

وأوضح هرتسوج: "ينبغي الإصغاء إلى القضاة، وأقترح إجراء حوار جاد ومعمق للتوصل إلى تفاهمات".

وذكّر بأن مقر الرئاسة اقترح قبل أشهر عدة إجراء حوار مماثل.

ولفت إلى أن بهاراف ميارا وافقت على الاقتراح، وكررت موقفها هذا الأسبوع أمام المحكمة، بينما لم يرد نتنياهو ومحاموه آنذاك على الاقتراح.

ويعني التوصل إلى صفقة "إقرار بالذنب" بين الادعاء العام (النيابة) ودفاع نتنياهو أن يقر الأخير بصحة الاتهامات، مقابل صدور عفو رئاسي عنه مع احتمال خروجه من الحياة السياسية، وهو ما يرفضه نتنياهو حتى الآن.

وفي نهاية نوفمبر 2019، قدّم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام، فيما ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

ويتعلق "الملف 1000" باتهام نتنياهو وأفراد من عائلته بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

وفي "الملف 2000"، يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000"، فيتعلق باتهامه بتقديم تسهيلات لشاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع "والا" الإخباري العبري، الذي كان أيضا مسئولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبناء على مشاورات أعقبت انتخابات 27 أكتوبر الماضي، كلّف هرتسوج زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، ما ينذر باحتمال فقدان نتنياهو منصبه.

ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو حكومة من أقصى اليمين توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.

وإضافة إلى محاكمته محليا، فإن نتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 2023.