قال المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية اللواء ركن تركي المالكي، إن الحرب في اليمن يمكن أن تنتهي «غدا»، إذا وافقت جماعة الحوثي اليمنية على خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة، لكن التحالف سيواصل الضغط العسكري ما دام ذلك ضروريا لإجبار الجماعة المتحالفة مع إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال المالكي في مقابلة مع «رويترز» إن الرياض رسمت «خطا أحمر» حول عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، محذرا من أن التحالف سيفعل «كل ما يلزم» لحماية المدينة الساحلية بينما يتقدم مقاتلو الحوثيين إلى مسافة قريبة منها.

وعاد الصراع الآخذ في التصاعد ليكون ⁠الجبهة الأكثر اشتعالا في الحرب الأشمل المتعلقة بإيران والدائرة على عدة جبهات بالمنطقة، إذ أودى بحياة آلاف الأشخاص وشرد مئات الآلاف في اليمن، في حين تتعرض السعودية لهجمات أسبوعية على معالم مهمة منها أبراج مكاتب في الرياض.

وتهدد هجمات الحوثيين على أهداف مدنية واقتصادية، إلى جانب تعطيل الشحن الدولي في البحر الأحمر، سعي المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي والنجاح في استضافة فعاليات دولية كبرى، مثل معرض إكسبو العالمي 2030.

دعم مستمر

نشرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، تقريرا أشار إلى أن الرياض تستعد لأن تمتد الحرب إلى العام المقبل.

وأحبط الحوثيون الهدف الأولي ⁠للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وهو شق طريقها بالقتال وصولا إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتركز جهود الحكومة الآن على الدفاع عن عاصمتها المؤقتة عدن وكسر حصار الحوثيين لمدينة تعز.

وقال المالكي: «أفضل حل هو الحل السياسي. لكن علينا أن ندعم الحكومة اليمنية لتحقيق هدفها».

وأضاف، في إشارة إلى خطة سلام مدعومة من ⁠الأمم المتحدة: «إذا قرر الحوثيون المضي في خريطة الطريق مع الحكومة اليمنية، فيمكن أن تنتهي الحرب ... غدا».

وأوضح المالكي، أن التحالف سيعتمد حتى ذلك الحين على القوة العسكرية لإلحاق خسائر بالجماعة وإجبارها على تغيير سلوكها، ⁠عبر توفير دعم جوي قريب متواصل على مدار 24 ساعة للوحدات اليمنية على الأرض وإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد المدن السعودية.

واستطرد: «نحن نحقق الهدف المتمثل في تفكيك وتدمير الصواريخ الباليستية ومنصات ⁠الإطلاق وبعض مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة».

ويطالب الحوثيون السعودية بسحب دعمها للحكومة اليمنية، التي تقوم المملكة بتدريب قواتها وتسليحها وتمويلها واستضافة عدد من مسئوليها في الرياض، فضلا عن رفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية وتقديم تعويضات مالية.