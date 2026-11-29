- عوض: «تيدا» نموذج ناجح للشراكة الاستثمارية بين البلدين

اجتمع محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع جينج كين، المدير العام لشئون الاستثمار الدولي والترويج لمبادرة الحزام والطريق بلجنة الإصلاح والتنمية الصينية (NDRC)، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفق بيان اليوم.

وأكد عوض، أن مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى مكانة الصين باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين والاستراتيجيين لمصر، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية 3366 شركة، لافتا إلى أن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية «تيدا» تمثل نموذجا ناجحا للشراكة الاستثمارية بين البلدين.

وأشار إلى حرص الهيئة على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون في تطوير المناطق الصناعية، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الصينية، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

من جهتها، أعربت جينج كين عن تقدير الجانب الصيني للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، مشيرة إلى ثقة الشركات الصينية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي شهدتها الدولة، وتطلع بلادها إلى توسيع الشراكة الاستثمارية ومجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل الدوري، وبحث الفرص الاستثمارية، وتيسير الإجراءات، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.