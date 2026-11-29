حذر قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، مالكي السفن من عبور مضيق هرمز دون التنسيق المسبق مع السلطات الإيرانية، مؤكدًا أن الوعود التي يتلقونها بشأن ضمان سلامة العبور لا تعكس، بحسب قوله، الواقع على الأرض.

وأوضح إيراني، وفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، أن مالكي جميع السفن تلقوا الإخطارات اللازمة، وأنه يتعين على كل سفينة التنسيق مع إيران، ولا سيما القوات المسلحة، لضمان عبورها بأمان.

وأضاف محذرًا: «إذا دخلت سفينة المضيق دون مراعاة هذا التنسيق، فستواجه حقيقة أن الأمان الذي تتوقعه غير موجود، خلافًا للوعود التي قُطعت لها، وسيتم التعامل معها وفقًا لذلك. حتى الاعتذار بعد هذا الإجراء غير مقبول».

وأكد قائد البحرية الإيرانية أن المضيق «مغلق بكل قوة»، مشيرًا إلى وجود تنسيق وثيق بين القوات البحرية للجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري.

وفي سياق متصل، قال إيراني، خلال مراسم تجديد قادة وأفراد البحرية عهدهم بمبادئ الإمام الخميني، إن القوات البحرية لا تزال ملتزمة بواجباتها ومهامها، وتعمل بكل قوتها في ساحة العمليات.

وبشأن خطة البحرية لفك الحصار البحري، قال: «لقد تم فك الحصار، والعدو نفسه يعلم مدى جدية جهوده. هذه العملية ستنتهي بالنصر، ويجب محو كلمة حصار من سجلات العدو إلى الأبد»، بحسب تعبيره.

وذكر أن الطرف الآخر عليه تقبل ما أُسند إليه وإبداء الاحترام للشعب الإيراني، موضحًا أن سلطات البلاد ستحدد الإجراءات اللاحقة، ثم تُبلغ القوات المسلحة بها.