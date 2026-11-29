• أحمد خليل يتوقع ارتفاع سعة السوق إلى ما بين 80 و100 ميغاواط بحلول 2030

قال أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، إن شركته تستهدف الاستحواذ على نحو 20% من إجمالي سعة مراكز البيانات في مصر، وتسعى إلى إتاحة سعات إضافية لعملائها خلال الأشهر الستة المقبلة عبر استحواذها المرتقب على “جي بي إكس مصر”.

وقدر خليل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، سعة مراكز البيانات المتاحة في مصر حالياً بما يتراوح بين 5 و10 ميغاواط، متوقعاً ارتفاعها إلى ما بين 80 و100 ميغاواط بحلول 2030، مع تزايد الطلب على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد.

وأوضح أن “جي بي إكس مصر” تطور مركز بيانات يُتوقع أن تتاح سعاته للعملاء خلال ستة أشهر، وهو أحد دوافع الاستحواذ. وأضاف أن ضم فريق الشركة يتيح لـ”راية” الاستفادة من خبراته في تصميم مراكز البيانات وبنائها وتشغيلها، وتحديد السعات التي تحتاجها السوق المصرية مع توسع المجموعة مستقبلاً.

ووافق مجلس إدارة “راية القابضة” مبدئياً على مضيّ شركتها التابعة “راية لخدمات مراكز البيانات” في إجراءات شراء كامل أسهم “جي بي إكس مصر” مقابل 145 مليون دولار، ضمن شراكتها مع صندوق “أفريكا 50”.

وتتوقع المجموعة إتمام الصفقة في النصف الأول من 2027، بعد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة، بحسب إفصاح للبورصة المصرية.

وتشغل “جي بي إكس مصر” مراكز بيانات تتيح للعملاء اختيار مقدم خدمات الاتصالات من بين عدة مشغلين، وتصل قدرتها المحتملة إلى 7.6 ميغاواط.