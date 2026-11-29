طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الأحد، من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم».

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه منطقتي الرياض والشرقية في السعودية، إلى جانب تدمير منصة لإطلاق الصواريخ في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في تدوينات عبر منصة «إكس»، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين. وأكد أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية ستُقابل بالرد.

وفي تدوينة أخرى، أعلن المالكي تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، قال إن الحوثيين استخدموها في هجوم على جازان جنوبي السعودية. وفي تدوينة لاحقة، أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

ومساء السبت، أعلن التحالف تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت تدمير «مصادر حيوية» يستخدمها الحوثيون في تنفيذ هجماتهم ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، وتهديد حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وكان التحالف قد أعلن، السبت، اعتراض وتدمير 5 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، فيما أصدر الدفاع المدني السعودي 8 إنذارات مبكرة للتحذير من أخطار لم يحدد طبيعتها في مناطق متفرقة من المملكة.

ومنذ يوليو الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق ومنشآت حيوية في السعودية، فيما ينفذ التحالف عمليات عسكرية ضد مواقع الجماعة بهدف تحييد مصادر التهديد وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفق بياناته.

ويتزامن التصعيد مع تجدد المواجهات داخل اليمن، حيث يواصل الجيش عملياته العسكرية ضد الحوثيين ضمن عملية «فجر اليمن»، التي انطلقت في أكتوبر الماضي.

وجاء تجدد التصعيد بعد سنوات من الهدوء النسبي أعقبت بدء هدنة برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2022.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد منذ سبتمبر 2014.