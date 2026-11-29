أعلن الجيش الإيراني، الأحد، اشتعال النيران في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء إبحارها في مسار وصفه بأنه "غير مصرح به" في مضيق هرمز.

وقالت وحدة العلاقات العامة للقوات البحرية بالجيش الإيراني، في بيان، إن ناقلة نفط كانت تبحر في مسار "غير مصرح به" شرقي المضيق، بعد إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، اصطدمت بلغم بحري خلال ساعات الليل، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وأضاف البيان أن ناقلتين أخريين غيرتا مسارهما في التوقيت نفسه، وعادتا باتجاه الخليج عقب الحادث.

وشدد على ضرورة تنسيق السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز مع القوات المسلحة الإيرانية، والالتزام بالمسارات البحرية المحددة، محذرا من أن السفن التي لا تمتثل للتحذيرات ستتحمل مسؤولية المخاطر التي قد تواجهها.

وأكد البيان أن مضيق هرمز لن يُفتح إلى حين تحقيق إيران أهدافها ومطالبها.

وتأتي الواقعة عقب سلسلة حوادث مماثلة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أن ناقلة نفط انفجرت إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز، عقب إعلان طهران عن حوادث مماثلة الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وسبق أن هددت السلطات الإيرانية باستهداف السفن التي تعبر المضيق "دون تصريح" أو تسلك مسارات ملاحية غير تلك التي حددتها طهران.