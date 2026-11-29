وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، من حيث المبدأ، على استحواذ شركة راية لخدمات مراكز البيانات على 100% من أسهم “GPX مصر” مقابل 145 مليون دولار.

تأتي الصفقة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين “راية القابضة” وصندوق “Africa50”. وتتوقع “راية” إتمام الاستحواذ خلال النصف الأول من 2027، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على موافقات الجهات المختصة.

تشغل “GPX مصر” مراكز بيانات محايدة لشبكات الاتصالات في السوق المصرية، بقدرة محتملة تصل إلى 7.6 ميغاواط. وتتوقع “راية” أن يزيد الاستحواذ، حال إتمامه، القدرات التشغيلية لشركة “راية لخدمات مراكز البيانات”، التابعة لشركة “راية لتكنولوجيا المعلومات”، ويوسع أعمالها في قطاع البنية التحتية الرقمية.

وكان مجلس إدارة “راية القابضة” قد فوض في 11 نوفمبر كلاً من رئيس المجلس والعضو المنتدب، منفرداً، باعتماد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء الأسهم والتوقيع عليها، وتعيين مقيم مالي مستقل لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم الشركة المستهدفة