شهدت مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، للعام الثاني على التوالي، مراسم إضاءة الشمعة الحمراء، ضمن مبادرة تهدف إلى إيصال صوت الشعب الفلسطيني ومعاناته إلى العالم.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، في بيان، إن إضاءة الشمعة الحمراء "تجدد إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم".

وأضاف خوري، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إضاءة الشمعة "تسلط الضوء على معاناة الأطفال في قطاع غزة جراء الإبادة الجماعية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان وانتهاكات في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية".

وأردف أن "إضاءة الشمعة الحمراء للعام الثاني على التوالي، في كنيسة القديسة كاترينا ببيت لحم (ملاصقة لكنيسة المهد)، تأتي استجابةً لمبادرة الشمعة الحمراء، واستكمالاً للمبادرة التي أطلقتها اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس العام الماضي من مغارة الميلاد، تجديداً لرسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإبقاء معاناة أطفاله وقضيته العادلة حاضرتين أمام الرأي العام العالمي".

وجرت مراسم إضاءة الشمعة بحضور حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو يالبو، والوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس المتروبوليت فيدنكتوس، وغيرهما من الشخصيات الدينية.

ووفق اللجنة الرئاسية، فإن الشمعة الحمراء تحمل رسالة إنسانية تتجاوز الأطر الدينية، وتمتد إلى أكثر من 30 دولة في 6 قارات، بمشاركة ائتلاف مسيحي يضم 17 مؤسسة ومنظمة شريكة تمثل تقاليد وكنائس مسيحية متعددة.

وأضافت أن أكثر من 50 كنيسة في الولايات المتحدة أعلنت مشاركتها في فعاليات إضاءة الشموع خلال موسم الميلاد الحالي.

ودعت اللجنة المسيحيين وشعوب العالم إلى التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وإبقاء قضيته حاضرة أمام الرأي العام العالمي، والدفاع عن حقوقه في الحرية والعدالة والكرامة، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل ودائم.

والسبت، انطلقت في مدينة بيت لحم احتفالات أعياد الميلاد لموسم 2026/2027، وسط دعوات إلى زيارة المدينة ومساندة أهلها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر بلدية بيت لحم، حضره مسئولون فلسطينيون، وأُعلن خلاله عن رسالة المدينة في الأعياد، التي حملت هذا العام عنوان "رنّمي يا بيتَ لحم، وأعلني فرحَ السماء".

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، ومن بينها الكاثوليك، بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، بينما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي، ومنها الأرثوذكس، بالعيد في 7 يناير.