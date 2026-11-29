استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية استيراد النفط الخام العراقي، بعد توقف استمر ثمانية أسابيع متتالية، مسجلة واردات بمتوسط 43 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها وكالة «شفق نيوز»، أن إجمالي واردات الولايات المتحدة من الدول التسع التي سجلت شحنات فعلية بلغت 5.720 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ5.257 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع الذي سبقه، بزيادة قدرها 463 ألف برميل يوميًا، وبنسبة نحو 8.8%.

وتصدرت كندا قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة بمتوسط 3.918 ملايين برميل يوميًا، تلتها فنزويلا بمعدل 734 ألف برميل يوميًا، ثم المكسيك بمتوسط 293 ألف برميل يوميًا، والسعودية بمعدل 216 ألف برميل يوميًا.

وجاءت غيانا خامسًا بمتوسط 191 ألف برميل يوميًا، تلتها نيجيريا بمعدل 137 ألف برميل يوميًا، ثم البرازيل بمتوسط 121 ألف برميل يوميًا، وكولومبيا بمعدل 67 ألف برميل يوميًا، فيما سجل العراق 43 ألف برميل يوميًا، بينما لم تسجل الأرجنتين أي صادرات لأمريكا خلال الأسبوع المذكور.

ويقدر استهلاك الولايات المتحدة اليومي من النفط بنحو 20 مليون برميل، لتكون أكبر مستهلك للنفط في العالم.