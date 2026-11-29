يصادف، اليوم، التاسع والعشرون من نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) عام 1947.

وتُقام بهذه المناسبة فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية في مختلف أنحاء العالم، تنظمها حركات التضامن واللجان السياسية والمؤسسات المدنية، إلى جانب سفارات دولة فلسطين، تأكيدا على عدالة القضية الفلسطينية ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

واستجابة لدعوة الأمم المتحدة، تنظم الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني سنويا أنشطة متنوعة بهذه المناسبة، تشمل إصدار رسائل تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وعقد الاجتماعات والندوات، وتوزيع المطبوعات والمواد الإعلامية، وعرض الأفلام وتنظيم الفعاليات الثقافية.

وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة بهذه المناسبة، بمشاركة مسئولين أمميين وممثلي الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تنظم الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي وغيرها من المواقع فعاليات ولقاءات تضامنية، تشمل معارض فلسطينية وأنشطة ثقافية بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

ويشكل هذا اليوم فرصة لتجديد اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية، التي لا تزال دون حل، رغم مرور عقود على صدور القرارات الدولية المتعلقة بها، وللتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

- محطات في مسيرة فلسطين بالأمم المتحدة

وتعود دلالة اختيار التاسع والعشرين من نوفمبر إلى عام 1947، حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (181)، المعروف بقرار التقسيم، الذي نص على إقامة دولتين عربية وإسرائيلية في فلسطين.

وفي الثاني من ديسمبر 1977، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم (32/40 ب)، الذي دعت بموجبه إلى الاحتفال سنويا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر.

وشهدت مسيرة التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة محطات بارزة؛ ففي 14 أكتوبر 1974، دعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في مداولاتها بوصفها ممثلة الشعب الفلسطيني، ثم منحتها في 22 نوفمبر من العام ذاته صفة مراقب بموجب القرار رقم (3237).

وفي 15 نوفمبر 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة استقلال دولة فلسطين، واعترفت الجمعية العامة بهذا الإعلان في قرارها رقم (43/177) الصادر في 15 ديسمبر من العام ذاته، وقررت استخدام تسمية "فلسطين" بدلا من "منظمة التحرير الفلسطينية" في منظومة الأمم المتحدة.

وفي 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس محمود عباس طلبا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية، وأُحيل الطلب إلى مجلس الأمن للنظر فيه، إلا أن المسعى لم يفضِ إلى نيل العضوية الكاملة.

وفي 29 نوفمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (67/19)، بأغلبية 138 دولة، الذي منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، في خطوة شكلت تطورا مهما في مكانتها داخل المنظمة الدولية.

وفي 10 سبتمبر 2015، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم (69/320)، الذي أقر رفع أعلام الدول غير الأعضاء المتمتعة بصفة مراقب أمام مقار الأمم المتحدة، ورفع العلم الفلسطيني للمرة الأولى أمام مقر المنظمة في نيويورك في 30 سبتمبر 2015.

وفي 18 سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا، قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، استنادا إلى فتوى محكمة العدل الدولية.

وفي 17 نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم (2803) بشأن غزة، بأغلبية 13 صوتا، مرحبا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ومتضمنا ترتيبات لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، والإشارة إلى مسار يتيح للشعب الفلسطيني تقرير المصير، وإقامة دولته.

وبذلك، لا تزال دولة فلسطين تتمتع بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، فيما تواصل القيادة الفلسطينية تحركاتها السياسية والدبلوماسية والقانونية على المستويات الدولية، لحشد الدعم لطلب العضوية الكاملة، وتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحشد المواقف الضاغطة لإنهاء الاحتلال، وصولا إلى تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.