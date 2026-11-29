تعرضت الصحفية الإسبانية لورا دي شيكلانا لاعتداء جسدي ومضايقات من قبل مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، أثناء تغطيتها اعتداءات المستوطنين على العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة التلفزيون الإسبانية "تيليسينكو"، الصحفية وهي تحمل ميكروفوناً وتحاول أداء عملها، بينما أحاط بها عدد من المستوطنين، وصرخ أحدهم في وجهها قبل أن يدفعها بقوة نحو الحائط، فيما لوّح آخر بإصبعه مهدداً، بينما تولى آخرون تصوير المواجهة.

وأظهر المقطع أيضاً وجود جندي إسرائيلي يرتدي زيه العسكري بالقرب من مكان الاعتداء، دون أن يتضح ما إذا كان قد تدخل لمنع الاعتداء أو أوقفه.

ويأتي الاعتداء في سياق تصاعد الهجمات التي تستهدف الصحفيين الأجانب والفلسطينيين خلال توثيقهم اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، في محاولة لعرقلة نقل ما يتعرض له الفلسطينيون إلى الرأي العام الدولي.

وفي حوادث سابقة، اعتدى مستوطنون في 28 أكتوبر الماضي على ثلاثة صحفيين، هم أندريه خرزانوفسكي وجاسبر ناثانيال وأديل شوكو، قرب قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

ووفقاً للجنة حماية الصحفيين وشهادات شهود عيان، تعرض خرزانوفسكي للضرب، ما أدى إلى فقدانه الوعي عدة مرات وإصابته بارتجاج في الدماغ وكسر في الأنف، فيما رش المستوطنون الصحفي ناثانيال برذاذ الفلفل، واعتدوا على شوكو وسرقوا نظارتها.

كما منع المستوطنون سيارة إسعاف من الوصول إلى الصحفي المصاب، قبل أن تحتجز الشرطة الإسرائيلية صحفيين اثنين بدلاً من توقيف المعتدين، وتفرج عنهما في اليوم التالي، مع منعهما من دخول الضفة الغربية لمدة شهرين، وفق التقارير.

وفي 16 أكتوبر الماضي، تعرضت المصورة الصحفية هايدي ليفين، التي كانت تعمل لصالح صحيفة "واشنطن بوست"، لاعتداء بالضرب والركل من مستوطنين ملثمين خلال تغطيتها موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، رغم ارتدائها سترة وخوذة تحملان شارة الصحافة.

وذكرت لجنة حماية الصحفيين أنها وثقت ما لا يقل عن 16 حادثة عنف واعتداء جسدي ومضايقات وعرقلة وترهيب من قبل مستوطنين إسرائيليين ضد صحفيين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

وتسلط هذه الاعتداءات الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه الصحفيين أثناء تغطية الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاولات منعهم من توثيق الاعتداءات ونقلها إلى العالم.