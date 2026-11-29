طالبت عدة صفحات تابعة للتمريض في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة وقف عرض مسلسل "عنبر الموت" بطولة منة شلبي وعلي قاسم بدعوى إساءته للمهنة وللممرضين وإظهارهم بشكل غير لائق -حد وصفهم-، بل وذهب الأمر لمطالبة نقيب الممرضين بضرورة وقف عرض المسلسل حتى إعادة صياغته بالكامل.

بدأ عرض مسلسل "عنبر الموت" مساء الأربعاء الماضي الموافق 26 نوفمبر عبر منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC، وتدور أحداثه حول الممرضة "نادية نور الدين" التي يحكم عليها بالإعدام شنقاً بتهمة قتل أكثر من 30 مريضا في عنبر العناية الفائقة بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعدما حقنتهم بعقار قاتل أودى بحياتهم فوراً، ولكن أحد المحامين المغمورين في الإسكندرية يريد الانتقام من العدالة بطريقته، فيقرر الترافع عنها والتشكيك في اعترافاتها كلها وأنها تمت دون إرادة حرة بعدما تلقت أدوية من طبيب تابع للنيابة تسببت في هلوستها وغياب إدراكها العقلي، ما دفعها إلى الإدلاء باعترافاتها، وأثناء الأحداث تستعرض نادية المرضى الذين قتلتهم وأسبابها ودوافعها النفسية.

المسلسل يشارك في بطولته علي قاسم ورشدي الشامي وأحمد خالد صالح، ومن تأليف ورشة سرد التابعة للمؤلفة مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

ومع أول حلقة عُرضت من المسلسل، أثيرت عاصفة جدلية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب قطاع التمريض في مصر، متهمين إياه بالإساءة للمهنة وممثليها من الممرضين، وخصوصاً في مشهد قيام ممرضة بعلاقة آثمة مع طبيب الرعاية الفائقة، وقيام الممرضة الرئيسية بقتل مرضاها وهم في حالة ضعف، وهو ما يعتبر خيانة لشرف المهنة والاستهانة بأرواح الناس.

ووصل الأمر لحد قيام نقابة التمريض برئاسة كوثر محمد، باتخاذ إجراءات رسمية وقانونية ضد المسلسل، وصلت إلى تقديم بلاغ للنائب العام، ومخاطبة الجهات الرقابية المعنية لمراجعة محتواه، كما وجهت 3 خطابات رسمية إلى الجهات المعنية بالرقابة على الأعمال الفنية وتنظيم المحتوى الإعلامي والعمل النقابي الفني.

وفي تصعيد آخر، وجهت النقابة خطاباً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالبت فيه بفحص محتوى المسلسل والتحقق من مدى توافقه مع المعايير والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، والمطالبة بوقف عرضه، بسبب إساءته البالغة لمهنة التمريض وتشويه صورتها أمام المجتمع.

وتحت عنوان "كرامة التمريض خط أحمر ومش هنقبل بتكرار الإهانة دي تاني"، نشرت إحدى الممرضات منشوراً على موقع فيسبوك منتقدة المسلسل، قائلة: "لحد إمتى الدراما الهابطة هتفضل تختزل مهنة التمريض في صورة الممرضة المستهترة أو المجرمة اللي بتنتقم من المرضى؟!... فين التمريض الحقيقي اللي بيطبق 12 و24 ساعة في الطوارئ والعناية؟ فين اللي بيشيلوا المرضى ويتعبوا ويدرسوا وبيضحوا بصحتهم؟"، وأضافت "صناع العمل دول لا شافوا مستشفى ولا يعرفوا يعني أي شيفت بيكسر الضهر، فمستسهلين ياخدوا صورة مشوهة من أفلام قديمة يضحكوا بيها الناس على حساب كرامتنا! تشويه مهنة كاملة عمره ما كان فن، ده جهل وقلة ضمير".

وعلى جهة أخرى، انتقد صناع الفن في مصر هذا الهجوم الضاري على المسلسل، ومنهم المنتج عبد الله أبو الفتوح، والذي كتب منشوراً دافع فيه عن المسلسل، قال فيه "إلى السادة الفنانين والصناع، بعد إذنكوا لما تقدموا عمل فني بعد كده أبقوا اتكلموا عن الإليانز والكائنات الفضائية عشان دول ماعندهمش نقابات تشتكيكوا!! بالإضافة إلى أنه لا يوجد شيء اسمه أخطاء مهنية، ولا أصحاب مهن ذوي نفوس بشرية مريضة أو ضعيفة".

وكان المؤلف عمرو محمود ياسين من ضمن المنتقدين للهجوم على المسلسل، وكتب منشوراً قال فيه "كل ما عمل فني يتناول نموذج سيئ في مجال من المجالات يطلع أهل المهنة زعلانين ويرفعوا قضايا، طبيب بقى محامي صحفي ممرض.. قول ما تقول.. أي مهنة يسلط العمل الفني الضوء على أحد نماذجها السيئة.. لا يا باشا ممنوع تتكلم"، وأضاف "إذا إحنا مجتمع من الملائكة مفيهوش فاسدين خالص باستثناء الفنانين طبعًا لأن دول معروفين، يعني قطع في ممثل في مخرج في منتج.. مؤلف عادي خذ راحة راحتك لكن أي حد من أي مهنة تانية لا! الباقي كله زي الفل.. ده بجد؟ طب وبعدين؟!"، مؤكداً بشكل غاضب "يا جماعة مفيش كده في الدنيا والله.. أصلًا الدراما قائمة على فكرة الصراع.. طب إحنا كصناع دراما نجيب الصراع منين إذا كان أصحاب كل مهنة شايفين إن أفرادها منزهون عن الخطأ وممنوع الاقتراب منهم؟!.. وليه فيه تصور إنك لما تتناول نموذجًا سيئًا لشخص يمتهن مهنة معينة فده معناه إنك بتعمم أو إنك بتقول إن كل أبناء المهنة دي عندهم نفس الأخلاقيات؟ مين قال كده بس؟!.. فيه فرق كبير بين الإساءة لمهنة وتناول نموذج سيئ لأحد أبنائها.. ومن حقك ترفض الأولى لكن مش من حقك تمنع التانية.. احترام المهن لا يعني تحصين أصحابها من النقد أو التناول الدرامي".

وتابع "بعدين هو العمل الفني لما يقدم طبيبًا فاسدًا مثلا.. ده بيبقى ضد الأطباء ولا ضد الفساد".

ولا تعتبر هذه المرة الأخيرة التي توجه فيها نقابتي التمريض والأطباء هجوماً على عمل فني متهمين إياه بالإساءة للمهنة، فقد سبق لهم وقدموا بلاغات ضد مسلسلات "الكبير أوي 6"، و"بنج كلي" و"دكتور أمراض نسا".

كما أن هناك مهن أخرى تعرضت للانتقاد، وأبرزها مهنة المحامي، فقد سبق الهجوم على المحامين بسبب أعمال فنية ومنها مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي، ومسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، والذين واجهوا اعتراضات وبلاغات رسمية من محامين ونقابات فرعية، بدعوى تقديم شخصية المحامي بصورة كاريكاتورية أو كشخص متلاعب بالقانون. كما أثار فيلم "الأفوكاتو" لعادل إمام في الثمانينيات أزمة تاريخية شهيرة مع نقابة المحامين وصلت إلى ساحات القضاء.