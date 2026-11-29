أكد جيانلوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن للشعب الفلسطيني حقًا في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، مشددًا على أن التضامن يجب أن يتجاوز مجرد الشهادة على المعاناة، ليعني التحرك لإنهائها ووضع حد للاحتلال غير القانوني.

وقال رامبولا، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يواصل حث المجتمع الدولي على بذل كل جهد لمنع المزيد من العنف والدمار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتقديم الدعم اللازم للتعافي.

وأضاف أن الأمين العام يدعو مجددًا إلى إنهاء عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، وعمليات الهدم، والإخلاء، والاستيلاء على الأراضي، والشبح الزاحف للضم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدد رامبولا على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون تحقيق الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لن تتزعزع عن التزامها بالمسار الوحيد القابل للتحقق للمضي قدمًا، وهو حل الدولتين، مع وجود دولتين مستقلتين ذات سيادة وديمقراطيتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة.

ودعا رامبولا إلى جعل التضامن واقعًا ملموسًا، والعمل معًا من أجل عالم يستطيع فيه الأطفال الفلسطينيون التعلم دون خوف، ويستطيع فيه الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير المصير وتحقيق الاستقلال الوطني الكامل والسيادة، وينعم فيه الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء بالسلام والعدالة والأمن والكرامة.