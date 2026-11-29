أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم الأحد، بأن الاتحاد الأوروبي فرض حظراً ذاتياً على إجراء مفاوضات مع موسكو، لكنه في الوقت نفسه يسعى إلى المشاركة فيها.

وأوضح جروشكو، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، على هامش الاجتماع العشرين للجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة: "لقد أعلنوا (الاتحاد الأوروبي) أن أي مفاوضات مستحيلة دون وقف إطلاق النار في أوكرانيا. أي إنهم فرضوا حظراً ذاتياً على إجراء المفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يسعون إلى المشاركة فيها".

ونوه جروشكو إلى أن الموقف الأوروبي، في الوقت الراهن، يتكون من عناصر تتناقض فيما بينها وتستبعد بعضها بعضا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة شنتشن الصينية، يوم 19 نوفمبر، بأن موسكو بحاجة إلى فهم ما الذي ترغب أوروبا في طرحه خلال المفاوضات.

وأردف بوتين أن روسيا وجهت دعوة إلى الأوروبيين عبر القنوات الدبلوماسية لزيارة موسكو، والاستماع إلى موقفهم بشأن تسوية الأزمة.

وفي أعقاب ذلك، أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، استعداده لمناقشة الأمر، لكنه بدأ بوضع شروط تتعلق بمكان انعقاد المفاوضات، مقترحاً اختيار مكان محايد.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تشير حتى الآن إلى أن الأوروبيين، على الأرجح، "لن يتمكنوا من تقديم أي مساهمة في عملية السلام المتعلقة بتسوية الأزمة الأوكرانية".