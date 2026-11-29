انضمت إندونيسيا اليوم الأحد إلى المجتمع الدولي في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أكد نائب وزير الخارجية أنيس ماتا مجددا دعم بلاده لفلسطين.

وقال ماتا على هامش فعالية إحياء الذكرى التي أقيمت في جاكرتا "تقام الفعالية لإحياء الذكرى وتعزيز تضامنا مع إخواننا وأخواتنا في فلسطين"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف، أن إندونيسيا تريد تذكير العالم بأن فلسطين لا تزال مسئولية تاريخية لم يتم الانتهاء منها، ليس فقط بالنسبة لإندونيسيا لكن أيضا بالنسبة للإنسانية.

وأقيمت مراسم إحياء الذكرى في فندق "إندونيسيا راوندأبوت" في وسط جاكرتا، خلال فعالية يوم بلا سيارات، التي تقام صباح كل يوم أحد.

ونظمت وزارة الخارجية الإندونيسية الفعالية التي شملت معرضا للصور حول فلسطين وعملا تفاعليا، أُطلق عليه "جدار الأمل"، حيث يمكن للزوار التعبير عن دعمهم من خلال التوقيع على رسائل دعم.