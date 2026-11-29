• نبيل فهمي: ممارسات وسياسات إسرائيل أصل المشكلة.. وتجميد الصراعات دون تسوية طريق محفوف بالمخاطر

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف من أدق وأخطر المنعطفات التي مرت بها على مدار تاريخها، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لا يزال ينتظر أن ينال أبسط حقوقه، وهي أن يعيش حرًا على أرضه، ويقرر مصيره، وتكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال فهمي، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، إن الحرب في قطاع غزة خلفت دمارًا هائلًا وعشرات الآلاف من الضحايا والجرحى، وتركت وراءها مأساة إنسانية لا يمكن اختزالها في الأرقام والإحصاءات، في ظل عائلات فقدت أبناءها، وأطفال فقدوا أسرهم وبيوتهم ومدارسهم، وجرحى ينتظرون العلاج، ومرضى يواجهون ظروفًا بالغة الصعوبة، وشعب يتمسك بالحياة وسط ركام الدمار.

وأضاف أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عما تشهده الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وتوسع استيطاني وحشي، وتهجير قسري، ومحاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض تهدف إلى تغيير الهوية والطابع، مؤكدًا أنه لا يجوز الاعتياد على هذه المشاهد أو السماح بتراجع الضمير الإنساني أمام تكرار المأساة.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أحداث السنوات الأخيرة، بكل ما حملته من مصاعب وآلام، أثبتت أن بقاء الأزمات دون حل لا يعالج أصل المشكلة، وأن تجميد الأزمات أو الصراعات من غير تسوية يمثل طريقًا محفوفًا بالمخاطر.

وأشار فهمي، إلى أن أحداث السنوات الأخيرة أوضحت، بما لا يدع مجالًا للشك لدى الأغلبية الكاسحة من شعوب ودول العالم، أن ممارسات وسياسات إسرائيل هي أصل المشكلة، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال لا تريد الاعتراف بهذه الحقيقة، إذ تتصور أن عمليات القتل الممنهج والانتهاكات اليومية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية ستقود إلى استدامة الاحتلال، وأن سلب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة والمستقلة، والإصرار على الممارسات الرامية إلى فرض الاستيطان والضم والتهجير وتغيير وضعية القدس، سوف يجلب السلام والأمن.

وأكد أن هذا التصور محض وهم، وإلا لما انفجرت الأوضاع على النحو الذي شهدته الأعوام الماضية.

وشدد فهمي على التطلع، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ القضية الفلسطينية، إلى استمرار صحوة الضمير الإنساني العالمي، وتقديم دعم ومساندة حقيقية من المجتمع الدولي إلى الشعب الفلسطيني، والعمل على تخفيف معاناته وتوفير المساعدات اللازمة وضمان وصولها لتجاوز الآثار الإنسانية الصعبة في جميع الأرض الفلسطينية.

ولفت إلى الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى إرادة حقيقية لكبح جماح إسرائيل وإيقاف انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، التي يشجعها تفشي انعدام المساءلة عن الاستخدام المفرط للقوة المميتة، دون رقابة أو حساب من قبل جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين، مؤكدًا ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات بشكل فوري.

كما أكد ضرورة محاسبة إسرائيل على تجاوزاتها ومخالفاتها تجاه الشعب الفلسطيني، الذي جعل بصموده وصلابته من إسرائيل دولة مارقة منبوذة، إلى جانب تفعيل وتنشيط الجهود الدولية والدبلوماسية لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتنفيذ حل الدولتين، وليس مجرد تبنيه كشعار أو إعلانه كمطلب.

وفي سياق آخر، أشار فهمي إلى الظروف القاسية التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» خلال السنوات الأخيرة، في ضوء الحملات المتواصلة الرامية إلى تقويض دورها وإضعاف قدرتها على العمل، بل وتصفية وجودها نهائيًا نتيجة غياب التمويل اللازم للقيام بمهامها، معتبرًا أن ذلك عملية ممنهجة ومدروسة لتفريغ اللاجئين الفلسطينيين من هويتهم وشخصيتهم على الأرض.

ودعا جميع الأطراف القادرة، وخاصة الدول المانحة، إلى عدم ادخار أي جهد لتقديم الدعم السياسي والمادي اللازم للأونروا، بما يمكنها من مواصلة أداء مهامها.

واختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمته بتجديد التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، ولكل من يحمل قضيته ويدافع عن حقوقه، وللأصوات الحرة التي تساند العدالة وتؤمن بأن الحرية والكرامة حق لكل الشعب دون استثناء، مؤكدًا أن فلسطين ستبقى حاضرة في وجدان الجامعة العربية وعملها، وأن التضامن معها سيظل التزامًا لا يتبدل حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وتتحقق دولته المستقلة ذات السيادة.