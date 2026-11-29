انتقد زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونيز فيخو من الحزب الشعبي المحافظ بشدة سجل رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز، ووعد الناخبين بالمزيد من الاستقرار والحوكمة الأفضل.

وانتقد ألبرتو نونيز فيخو، سانشيز ليس فقط بسبب فشل حكومته في تحسين أزمات السكن التي يعاني منها الأسبان، على مدى ثمانية أعوام في السلطة، لكن أيضا بسبب حادثي قطارين مميتين وقعا هذا العام، على شبكة السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة في إسبانيا، وانقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد في أبريل 2025 وأزمة الحدود في جيب إسباني يقع شمال إفريقيا.

كما انتقد فيخو بشدة سانشيز، الذي اعتمد على دعم أحزاب أقصى اليسار وأحزاب انفصالية للتشبث بالسلطة في عام 2023، بسبب عدم القدرة على تمرير ميزانية طوال حوالي أربع سنوات، بسبب الافتقار إلى دعم برلماني.

وقال فيخو في مدريد بعد الإدلاء بصوته: "أطلب من الإسبان ألا يصوتوا بدافع الخوف لكن بدافع الذاكرة".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحاول فيخو تشكيل ائتلاف مع حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي يتزعمه سانتياجو أباسكال- بلحيته الكثيفة وبنيته الجسدية الضخمة- والذي بنى حملته الانتخابية بشكل شبه كامل على شعار قمع الهجرة.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في وقت سابق اليوم الأحد في الانتخابات الإسبانية، التي يمكن أن تشهد إطاحة المحافظين واليمين المتطرف ببيدرو سانشيز من السلطة.

وتوجه ملايين الإسبان اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع في انتخابات وطنية تهيمن عليها مخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن والتي يمكن أن تفتح المجال لليمين المتطرف لدخول الحكومة الوطنية للمرة الأولى في الديمقراطية الإسبانية بعد انتهاء حقبة الديكتاتورية.

وينظر إلى الانتخابات على نطاق واسع، بوصفها استفتاء على رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز.

وحكم زعيم الحزب الاشتراكي اليساري إسبانيا على مدى ثماني سنوات، شهدت العديد من الأزمات، لكن أيضا فترة من النمو الاقتصادي، التي طغت عليها مخاوف بشأن تكاليف المعيشة.