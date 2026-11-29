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قال رئيس وزراء ماليزيا، إن هناك حاجة لتوخي الحذر الشديد في ظل تصاعد تواجد الموساد الإسرائيلي بواقع ثلاثة أضعاف في المنطقة.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن إبراهيم القول إن هناك زيادة في أنشطة الموساد الإسرائيلي في الدول المجاورة.

وكشف إبراهيم، عن امتلاك كيانات مرتبطة بإسرائيل لأراض في بوكيت وبانكوك بالإضافة إلى جنوب تايلاند.

وقال إبراهيم: "تزايدت أنشطتهم بصورة كبيرة خلال الثلاثة إلى أربعة أعوام الماضي، مما يتطلب اهتماما شديدا بالأمن القومي".

وأضاف: "لقد طلبت من مجلس الأمن القومي إبلاغ المواطنين بأن أنشطة الموساد الإسرائيلي في الدول المجاورة قوية".

وأوضح: "خلال الثلاثة إلى أربعة أعوام الماضية، تزايدت قوة هذه الأنشطة بواقع ثلاثة إلى أربعة أضعاف. هذا يعني أننا يجب أن نتوخى الحذر".

كما أكد إبراهيم، أهمية الحفاظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع الدول المجاورة لحماية مصالح وأمن ماليزيا.