يتطلع رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى تحقيق عودة سياسية جديدة خلال الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد الأحد، في اقتراع تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يسفر عن فوز غير مسبوق للقوى المحافظة واليمين المتطرف، بما قد يفتح الباب أمام تحولات سياسية كبيرة في إسبانيا وأوروبا، بحسب القناة الفرنسية ٢٤.

وتحظى الانتخابات بمتابعة أوروبية واسعة، في ظل دخول القارة دورة انتخابية تمتد على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة، وسط توقعات بأن تؤثر نتائجها في موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي.

ودعا سانشيز، الذي يحكم البلاد منذ عام 2018 عبر تحالفات أقلية هشة، إلى انتخابات مبكرة، سعيا للحصول على أغلبية برلمانية، بعد رفض البرلمان في أكتوبر الماضي مراسيم اقترحها لمعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة.

ورغم تحوله إلى أحد أبرز رموز اليسار على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة، فإن حالة الاستقطاب التي تثيرها سياساته داخل إسبانيا باتت تهدد مستقبله السياسي.

اليمين يتصدر واليمين المتطرف يقترب من السلطة

وتضع استطلاعات الرأي حزب الشعب المحافظ، بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، في صدارة السباق الانتخابي، مع توقعات بحصوله على أكبر عدد من المقاعد، دون ضمان تحقيق أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة منفردا.

وقد يجد الحزب طريقه إلى السلطة عبر التحالف مع حزب «فوكس» اليميني المتطرف المناهض للهجرة، والذي تشير التوقعات إلى إمكانية مضاعفة تمثيله البرلماني.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فستكون إسبانيا أمام أول تحالف حكومي بين المحافظين واليمين المتطرف منذ انتقالها إلى الديمقراطية عقب انتهاء حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو عام 1975.

ويعوّل سانشيز، البالغ من العمر 54 عاما، على تعبئة الناخبين التقدميين والمترددين في اللحظات الأخيرة، أملا في حصول الأحزاب اليسارية على 176 مقعدا على الأقل من أصل 350 مقعدا في البرلمان.

وحذر رئيس الوزراء من أن وصول تحالف يضم الحزب الشعبي و«فوكس» إلى الحكم سيؤدي إلى تراجع في الحقوق الاجتماعية، خصوصا حقوق المرأة، فضلا عن التراجع عن جهود إحياء ذكرى ضحايا نظام فرانكو، التي تعهدت المعارضة بإلغائها.

-الاقتصاد والهجرة والإسكان في قلب المعركة

وفي مواجهة الانتقادات، دافع سانشيز عن الأداء الاقتصادي لإسبانيا، التي تعد رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى معدلات النمو القوية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإصلاحات سوق العمل التي ساهمت في خفض البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين.

وأفادت القناة الفرنسية، بأن هذه المؤشرات لم تنعكس بالقدر نفسه على حياة قطاعات من المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الاستهلاكية، ما جعل أزمة المعيشة أحد أبرز محاور الحملة الانتخابية.

كما تصدرت قضية الهجرة المشهد، مع تزايد وصول قوارب المهاجرين إلى جزر الكناري، إلى جانب تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالي إفريقيا، وهو ما منح اليمين واليمين المتطرف فرصة لتكثيف انتقاداتهما لسياسة الحكومة.

ويربط حزب «فوكس» بين الهجرة وأزمة الإسكان والضغوط الاقتصادية، مطالبا بترحيل المهاجرين غير النظاميين والأجانب المدانين بجرائم، إلى جانب من يتهمهم بالاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

في المقابل، تدافع حكومة سانشيز عن سياسة أكثر انفتاحا تجاه الهجرة، معتبرة أنها تسهم في دعم الاقتصاد الإسباني، خاصة في ظل شيخوخة السكان، الذين اقترب عددهم من 50 مليون نسمة.

-الاستقطاب يهيمن على الشارع الإسباني

وتعكس تصريحات الناخبين حجم الانقسام داخل المجتمع الإسباني، إذ قالت الطالبة الجامعية مارتا راميريز خيمينيز، البالغة 23 عاما، إن المشهد السياسي أصبح أكثر استقطابا، محذرة من مخاطر التراجع عن حقوق كانت تعتبر مكتسبات راسخة.

في المقابل، يرى ناخبون آخرون أن البلاد بحاجة إلى تغيير سياسي، مستشهدين بقضايا الفساد وعدم قدرة المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة.

ويستند حزب الشعب، بقيادة فييخو، إلى انتقاداته المتكررة للحكومة بشأن فضائح الفساد، وتنازلاتها للأحزاب الانفصالية الكتالونية، فضلا عن إخفاقها في تمرير الموازنة.

كما استغل الحزب وحليفه المحتمل «فوكس» حادثي تصادم قطارين فائقَي السرعة وقعا خلال العام الجاري وأسفرا، وفقا للبيانات الواردة، عن مقتل 115 شخصا، إلى جانب ملفات الهجرة والأمن.

وتأتي الانتخابات في وقت يسعى فيه سانشيز إلى تكرار نمط سياسي اعتاد عليه، يتمثل في تجاوز الأزمات التي بدت في مراحل سابقة كفيلة بإنهاء مسيرته السياسية، بينما يراهن خصومه على أن الاستياء الشعبي من الأوضاع المعيشية والجدل السياسي سيقود إلى إنهاء حكمه.

وبدأ نحو 38.6 مليون ناخب إسباني الإدلاء بأصواتهم اعتبارا من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء.