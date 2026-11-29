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أصدر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان سيونج سوك، اليوم الأحد، أوامره لقوات خفر السواحل والوزارت ذات الصلة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة ضمن جهود الإنقاذ، عقب اصطدام سفينتين في المياه قبالة إنتشون، غرب سول.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هان قال "يتعين على وزارة المحيطات وقوات خفر السواحل إعطاء أولوية لجهود الانقاذ بالتنسيق مع سفن الدوريات وسفن الصيد القريبة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتأكيد مكان أفراد طاقمي السفينتين".

وأفادت قوات خفر السواحل، بأن سفينة قطر كبيرة وسفينة صيد اصطدمتا في المياه بالقرب من جزيرة جاوول في إنتشون صباحا.

وتجرى السلطات تحقيقا لتحديد حجم الخسائر البشرية.