قالت السلطات، اليوم الأحد، إن الهجمات الروسية أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل وأسفرت عن إصابة أكثر من 12 شخصا في أنحاء أوكرانيا، في حين قالت روسيا إنها أسقطت أكثر من ألف طائرة مسيرة أوكرانية لليلة الثانية على التوالي.

وقالت السلطات المحلية، إنه في منطقة أوديسا، لقى شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون عندما أسفر هجوم عن اندلاع حريق في الطابقين الرابع والخامس من مبنى سكني مؤلف من 14 طابقا، وتضرر سيارات.

وفي مكان آخر بالمنطقة، تضررت مزرعة واندلع حريق ضخم في مخزن للألعاب والأجهزة المنزلية، حيث أصيب شخصان آخران، حسبما قال قطاع الطوارئ في أوكرانيا.

وفي مدينة زابوريجيا، انتشل رجال الإنقاذ فتاة -14 عاما- على قيد الحياة من أسفل الأنقاض، عقب أن أصابت قنابل جوية موجهة وسط المدينة، حسبما قال حاكم الإقليم إيفان فيدوروف. وقد قٌتلت والدتها وأصيب شخصان آخران.

وأضاف الحاكم أن الهجوم دمر منازل وألحق الضرر بعدد من المباني.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن دفاعاتها الجوية اعترضت 1017 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق 19 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم.

وقال مسئولون محليون اليوم الأحد إن خمسة أشخاص أصيبوا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة بيلجورود الحدودية في روسيا.