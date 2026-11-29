• اعتدى المستوطنون أيضا على منازل في بلدة صوريف شمال غربي الخليل

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، 30 مركبة فلسطينية، واعتدوا على منازل وممتلكات مواطنين في بلدة صوريف شمال غربي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، للأناضول، بأن مستوطنين أضرموا النار في 30 مركبة داخل ساحة مخصصة لاصطفاف السيارات بالبلدة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضافت أن اتساع رقعة الحريق دفع المقيمين في جوار الساحة إلى إطلاق مناشدات لأهالي البلدة للتوجه إلى المكان والمساعدة في إخماد النيران باستخدام الآليات وصهاريج المياه المتوفرة لديهم.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اعتدوا أيضا على منازل وممتلكات فلسطينيين في محيط الساحة، فيما تمكنت طواقم الإطفاء الفلسطينية من إخماد الحريق.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة.

وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم المنازل والمنشآت، وإحراق المساجد والمركبات والممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات سكانية فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1220 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا و750 آخرين، فضلًا عن اعتقال أكثر من 26 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.