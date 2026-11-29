قال المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء تركي المالكي، إن «الحرب يمكن أن تنتهي غدًا، إذا اتجه الحوثيون إلى خريطة طريق سياسية».

وشدد في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الأحد، على أن عدن «خط أحمر»، وسيتخذ التحالف كل ما يلزم لحمايتها.

وقبل قليل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ رد عسكري بعد طلبه إخلاء ميناء رأس عيسى بالحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي: «ننفذ ردًا عسكريًا على استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين والأعيان المدنية».

وفي وقت سابق، طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن، من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى في اليمن.

وقال المالكي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم».

من جهتهم، توعد الحوثيون باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية في ساحل البحر الأحمر، وذلك ردًا على استهداف التحالف لميناء رأس عيسى.

وطالب المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان، الموظفين والعاملين في تلك الموانئ والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورًا والابتعاد عنها، داعيًا جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورًا.

ومنذ يوليو الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق ومنشآت حيوية في السعودية، فيما ينفذ التحالف عمليات عسكرية ضد مواقع الجماعة بهدف تحييد مصادر التهديد وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفق بياناته.

ويتزامن التصعيد مع تجدد المواجهات داخل اليمن، حيث يواصل الجيش عملياته العسكرية ضد الحوثيين ضمن عملية «فجر اليمن»، التي انطلقت في أكتوبر الماضي.

وجاء تجدد التصعيد بعد سنوات من الهدوء النسبي أعقبت بدء هدنة برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2022.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد منذ سبتمبر 2014.