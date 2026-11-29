رفض مسئولون بارزون في "معسكر التغيير" الإسرائيلي، الأحد، مقترح رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة وحدة بالتناوب على رئاستها مع زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، مؤكدين عدم ثقتهم بنتنياهو.

يأتي ذلك وفق ما نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مسئولين في المعسكر، بالتزامن مع اجتماع بين نتنياهو وآيزنكوت لاستكمال بحث تشكيل حكومة جديدة.

ومساء السبت، اقترح نتنياهو تشكيل حكومة وحدة يتولى آيزنكوت رئاستها أولا، فيما يشغل هو منصب رئيس الوزراء البديل في بداية الولاية.

ونقل "واللا" عن مسئولين بارزين في "معسكر التغيير" قولهم، إن "الاقتراح غير ذي صلة، ولا نثق بنتنياهو، ولا توجد نية للذهاب إلى حكومة وحدة أو التناوب على رئاسة الحكومة".

وأضاف مسئولون آخرون في المعسكر، أن نتنياهو ومحيطه يخطئون في تقدير موقف آيزنكوت إذا اعتقدوا أنهم سيقدمون له عرضا لا يمكن رفضه.

وتابعوا: "فهو لن ينبهر بفكرة التناوب، هذه ليست القضية. القضية بالنسبة إليه هي إحداث تغيير حقيقي".

• خلافات في محيط نتنياهو

وأشار الموقع إلى وجود توجهين في محيط نتنياهو بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، إذ يرفض أحدهما طرح فكرة التناوب على آيزنكوت، فيما يدعو الآخر إلى تقديم عرض يضع كبار مسئولي "معسكر التغيير" أمام "معضلة سياسية كبيرة".

وتابع "واللا": "من بين أمور أخرى، يجري بحث إمكانية عرض تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة ثانيا في إطار التناوب، مقابل حصوله على السيطرة على حقائب وزارية مهمة، أو بدلا من ذلك، اقتراح توليه رئاسة الحكومة أولا، مع احتفاظ نتنياهو ومعسكر اليمين بحقائب وزارية مهمة".

وأشار، إلى أنه "من بين الخيارات المطروحة: تولي نتنياهو مسئولية ملف إيران، وإبقاء حقائب مركزية، من بينها الدفاع والمالية والعدل، وكذلك منصب رئيس الكنيست، في أيدي معسكر اليمين".

ويرى مؤيدو هذا التوجه في محيط نتنياهو أن تقديم عرض كهذا سيصعّب رفضه على شخصيات تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة، بينها زعيم حزب "معا" نفتالي بينيت.

• مواقف متباينة

ومساء السبت، أثار مقترح نتنياهو ردود فعل متباينة في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ رفضته شخصيات في "معسكر التغيير"، فيما رحبت أحزاب الائتلاف الحكومي باستعداده للتنازل عن رئاسة الحكومة في بداية ولايتها.

وقال رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير جولان، تعليقا على المقترح، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "كفى حركات وألاعيب. نتنياهو خسر. ومن واجبنا احترام إرادة الناخب وإقامة حكومة تغيير وإنقاذ".

كما هاجم يائير لابيد، القيادي في حزب "معا"، المقترح قائلا: "هذا مجرد مناورة احتيالية أخرى مكشوفة من محتال متسلسل خدع كل شريك وانتهك كل اتفاق".

وأضاف، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الطريقة الوحيدة لاختبار جدية المقترح تتمثل في تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت أولا، ثم إجراء مفاوضات بشأن إمكانية توسيعها.

في المقابل، رحب بينيت، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بمقترح نتنياهو، معتبرا أنه اتخذ القرار الصحيح بإبداء استعداده لتشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت أولا.

غير أنه شدد على أن "الحكومة لن تكون معتمدة على أحزاب غير صهيونية".

• مساع لتشكيل حكومة

وتنتهي مهلة آيزنكوت الأولية لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر المقبل، ويمكنه طلب تمديدها 14 يوما من الرئيس إسحاق هرتسوج.

وأفادت صحيفة "معاريف" الجمعة بتوصل حزبي "يشار" و"الليكود" إلى تفاهمات أولية بشأن إصلاحات قضائية، مع استمرار الخلاف حول ترتيب التناوب ومشاركة حزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، الذي يصر نتنياهو على إشراكه ويعارض فريق آيزنكوت انضمامه.

ويملك "معسكر التغيير" 48 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ويحتاج إلى دعم قوى أخرى لبلوغ أغلبية 61 مقعدا.

وبينما يدفع بينيت باتجاه حكومة وحدة تضم "الليكود"، يرفض جولان مشاركة نتنياهو ويفضل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي تملك 19 مقعدا.