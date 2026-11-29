تواصل أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، تعزيز حضورها على الساحة السينمائية الدولية، من خلال مشاركة المعهد العالي للسينما بفيلمين من إنتاجه، هما «جزر»، من إخراج منى هشام، و«أرض الأحلام»، من إخراج عمرو فكري، ضمن الاختيار الرسمي لمسابقة «السينما الواعدة» (Carthage Ciné-Promesse)، بالدورة الـ37 من أيام قرطاج السينمائية، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر المقبل.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة، لتزامن الدورة الحالية مع احتفال أيام قرطاج السينمائية بمرور 60 عامًا على تأسيسها عام 1966، باعتبارها واحدة من أعرق وأهم المنصات السينمائية العربية والأفريقية الداعمة للإبداع والأصوات الجديدة والمواهب الشابة.

ويعكس اختيار فيلمين من إنتاج المعهد العالي للسينما للمشاركة في هذا المحفل السينمائي العريق الدور الريادي الذي تضطلع به أكاديمية الفنون في إعداد أجيال واعدة من صناع السينما، وحرصها على إتاحة الفرصة أمام أعمال طلابها للمنافسة والاحتكاك المباشر بالتجارب السينمائية على الساحة الدولية.