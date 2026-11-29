​انطلقت منذ قليل فعاليات التصفية النهائية للموسم الثالث من مسابقة «دوري الأئمة النجباء»، التي تنظمها وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، في رحاب مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة.

وتكونت لجنة التحكيم الدكتور يوسف عامر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، وفتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة والنقد جامعة الازهر، وأحمد سعد ناجي، عميد كلية اللغة العربية جامعة الازهر السابق، وبحضور الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ولفيف من قيادات وواعظات الوزارة.

​تأتي المرحلة الختامية تتويجا لسلسلة من المنافسات العلمية والتصفيات التمهيدية على مستوى الجمهورية، حيث يتنافس في النهائي ثلاث فرق متأهلة تمثل محافظات القاهرة، والغربية، والشرقية، وسط أجواء علمية رفيعة تهدف إلى إبراز الكفاءات الدعوية المتميزة.

​جدير بالذكر أن الأئمة المتسابقون خاضوا في تلك المرحلة اختبارات ومنافسات دقيقة تغطي ثمانية مجالات علمية وثقافية متنوعة، تشمل القرآن الكريم، والتفسير، والعقيدة، والحديث الشريف، والفقه، والسيرة النبوية، واللغة العربية، والثقافة العامة.

​وتستهدف المسابقة إعداد جيل من الأئمة يجمع بين رسوخ التأصيل العلمي الشرعي والإلمام الواسع بقضايا الواقع، بما يعزز القدرة على تجديد الخطاب الديني بوعي معاصر ومستنير.