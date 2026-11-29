وصل الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مطار سنغافورة الدولي؛ للمشاركة في فعاليات حفل إطلاق جامعة سنغافورة للدراسات الإسلامية، واجتماع اللجنة الاستشارية للجامعة.

وكان في استقباله بمطار سنغافورة وفدٌ رفيع المستوى على رأسه مفتي سنغافورة، الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، والسفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى سنغافورة، بحضور الدكتور، سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في إطار يعكس عمق التواصل والتعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين.

وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية في هاتين الفعاليتين امتدادًا للدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تعزيز حضورها العلمي والإفتائي على الساحة الدولية، وتوسيع دوائر التعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية بالشأن الديني والأكاديمي، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير التعليم والدراسات الإسلامية، ومواكبة القضايا والتحديات المعاصرة، بما يتيح الإسهام الفاعل في النقاشات العلمية والفكرية الدولية.

كما تعكس هذه المشاركة حرص دار الإفتاء المصرية على ترسيخ مكانتها مرجعيةً علميةً وإفتائيةً فاعلة، وتعزيز جسور التواصل والحوار مع المؤسسات الإسلامية حول العالم، وتبادل التجارب في مجالات الفتوى والدراسات الشرعية، بما يدعم جهود نشر الفكر الوسطي المستنير، ويخدم قضايا المسلمين، ويعزز قيم الوسطية والاعتدال.