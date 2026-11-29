أكد ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر، أن مصر شريك رئيسي في مختلف ملفات القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دورها محوري بفضل مكانتها الإقليمية والدولية، والروابط الجغرافية والتاريخية والمصير المشترك بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وأوضح الناجي، خلال لقاء على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القاهرة منخرطة في مختلف جوانب القضية، سواء على مستوى الجبهة الداخلية الفلسطينية أو الحراك الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مصر تؤدي دورًا بارزًا في التحركات الرامية إلى التوصل للحلول.

وأشار إلى أن مصر بدأت منذ اليوم الأول للحرب جهودًا مباشرة لوقف إطلاق النار، وكثفت اتصالاتها وتحركاتها دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية، بالتوازي مع الجهود الفلسطينية على مختلف المنابر.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول جوهر الصراع الفلسطيني في مختلف المحافل، بأسلوب استراتيجي ومنهجي، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وتهدئة الأوضاع فيها.

تقدير فلسطيني للتضامن الشعبي المصري

وفي سياق متصل، أكد الناجي أن الشعب الفلسطيني يشعر بمحبة المصريين وتضامنهم، على المستويات الرسمية والشعبية والثقافية، مشيرًا إلى أن هذا التضامن يصل أثره إلى الفلسطينيين في كل مكان.

وأوضح أن الفلسطينيين يقدرون المواقف المصرية الداعمة لقضيتهم، مستشهدًا بمبادرات مواطنين مصريين اقتطعوا أجزاء من رواتبهم للتبرع لصالح قطاع غزة، معتبرًا أنها تعكس عمق التضامن الشعبي وصدقه.

كما استحضر مشهد الطفل الفلسطيني الذي رفع العلم المصري من تحت الركام، خلال المناسبات الوطنية والرياضية المصرية، بوصفه تعبيرًا عن مشاعر التقدير والامتنان التي يكنها الفلسطينيون لمصر.

وشدد الناجي على تقدير الشعب الفلسطيني لدور الرئيس السيسي والحكومة المصرية والأجهزة المعنية بالملف الفلسطيني، إلى جانب مواقف الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا وصديقًا وأخًا للشعب الفلسطيني.