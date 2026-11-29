أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء بوابة الوظائف الحكومية في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالهيئة لشغل (3421) وظيفة جديدة بمختلف التخصصات والمحافظات، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن تلقي الطلبات سيكون اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين على النحو التالي:

• عدد (162) مهندس ثالث في الوظائف (مهندس إشارات – مهندس ميكانيكا – مهندس كهرباء – مهندس سكة – مهندس حركة ).

• عدد (593) مساعد قائد قطار ممتاز ثالث من حملة بكالوريوس من الكليات / المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعى.

• عدد (2666) فني في الوظائف التالية (مساعد قائد قطار – فني حركة وبلوك – فني صيانة وتجديدات سكة – فني مزلقان – فني مناورة – فني إشارات – فني ميكانيكا – فني كهرباء – فني براد – فني لحام – صراف تذاكر – مشرف قطار) وذلك للحاصلين على المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستعلام عن الشروط وتقديم الرغبات من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا