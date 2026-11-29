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قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن مجلس الهيئة سيناقش في اجتماعه غدًا مشروع إنشاء الجامعة الوطنية بالقاهرة (جامعة ماسبيرو).

وكان الاجتماع التمهيدي الأول لتأسيس جامعة تابعة لماسبيرو قد انعقد في الموقع المخطط لإنشاء الجامعة بمدينة أكتوبر، بحضور المخرج مجدي لاشين، الأمين العام، وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب الدكتور أحمد الجوهري، الرئيس الأسبق للجامعة المصرية اليابانية وعضو المجلس الاستشاري للهيئة.

وأوضح المسلماني أن الجامعة ستقام على مساحة 72 ألف متر مربع تمتلكها الهيئة، وتحتل موقعًا مميزًا وسط تجمعات سكانية وخدمات متعددة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه سيعرض التصور العام للجامعة على اجتماع مجلس الهيئة والمجلس الاستشاري.

وأشار إلى البدء في اتخاذ الخطوات القانونية لتأسيس الجامعة، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة المالية والأكاديمية، واعتماد مجلس الهيئة للمشروع.