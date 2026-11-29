حرص وفد من نادي بيراميدز، برئاسة ممدوح عيد، رئيس النادي، على زيارة مستشفى أهل مصر صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على مصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وتقديم الدعم المعنوي لهم في لفتة إنسانية.

وضم وفد بيراميدز عددًا من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في مقدمتهم أحمد الشناوي، وكريم حافظ، ودودو الجباس، ومصطفى فتحي، وحامد حمدان، ومحمود صابر، إلى جانب الجنوب أفريقي رولي موكوينا، المدير الفني للفريق.

وحرص أعضاء الوفد خلال الزيارة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وتقديم عدد من الهدايا لهم، في محاولة لرسم البسمة على وجوههم ومساندتهم خلال فترة العلاج.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن مساء أمس تقديم تبرع مالي لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، دعمًا للجهود التي تبذلها المستشفى في علاج المصابين، وتضامنًا مع ضحايا حادث حريق الطريق الدائري وأسرهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدور المجتمعي لنادي بيراميدز، وحرص إدارته وجهازه الفني ولاعبيه على تقديم الدعم والمساندة للمصابين وأسرهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.