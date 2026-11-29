أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف إطلاق النار على طول خطوط المواجهة مع روسيا، تمهيدا للانتقال إلى المسار الدبلوماسي، مشددا في الوقت نفسه على رفض الاعتراف بضم موسكو للأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها قواتها، ومؤكدا احترام كييف سيادة ليبيا وعدم استهداف شعبها أو موانئها خلال العمليات العسكرية الأخيرة ضد سفن روسية في المياه الليبية.

وقال زيلينسكي، في مقابلة خاصة مع النسخة الإنجليزية لقناة «الجزيرة» أُجريت في العاصمة كييف وبُثت الأحد، إن أوكرانيا مستعدة لتجميد القتال عند «خط التماس» والانتقال إلى المفاوضات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني التخلي عن الأراضي الأوكرانية أو الاعتراف بالسيادة الروسية عليها.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُبدِ استعدادا لسحب قواته من الأراضي الأوكرانية، معتبرا أن الخيار المطروح أمام كييف هو وقف القتال عند خطوط المواجهة الحالية واللجوء إلى الدبلوماسية.

وأكد الرئيس الأوكراني أن المدن والبلدات والمنازل الأوكرانية تظل ملكا لبلاده، حتى تلك التي دمرتها الحرب، محذرا من أن تقديم تنازلات إقليمية لموسكو قد يشجع بوتين على مواصلة التوسع والسيطرة على مزيد من الأراضي.

-رفض التنازل عن الأراضي وضغوط على واشنطن

وفيما تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الخامس، قال زيلينسكي إن روسيا تسيطر على نحو 19% من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، رغم تباطؤ تقدم قواتها خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب لم تحقق تقدما ملموسا حتى الآن، باستثناء عدد من عمليات تبادل الأسرى، رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي خلفها الصراع في صفوف العسكريين والمدنيين الأوكرانيين.

وأعرب زيلينسكي عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة جادة في مساعيها لإنهاء الحرب، لكنه دعا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على موسكو من خلال فرض عقوبات إضافية، والنظر في تقديم حزمة كبيرة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف.

وشدد على أن دفع أوكرانيا إلى التخلي عن أراضيها مقابل السلام سيكون أمرا غير عادل، ولن يضر بأوكرانيا وحدها، بل سيمثل خطأ بالنسبة إلى الولايات المتحدة أيضا.

كما أشار إلى اعتزامه وفريقه العمل بصورة مباشرة مع الكونجرس الأمريكي الجديد، الذي يتولى مهامه في الثالث من يناير، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في دفع البيت الأبيض والكونجرس إلى ممارسة ضغوط على بوتين لإجباره على الدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب.

-هجوم بنغازي.. زيلينسكي يطمئن ليبيا ويرفض التصعيد

وفيما يتعلق بالجدل الذي أثارته الهجمات الأوكرانية الأخيرة على سفن روسية قبالة السواحل الليبية، حرص زيلينسكي على توجيه رسالة تطمين إلى الليبيين، مؤكدا أن بلاده تحترم سيادة ليبيا ولا تستهدف شعبها أو موانئها.

وجاءت تصريحاته عقب هجوم أوكراني استهدف سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي شرقي ليبيا، وأسفر، وفقا لقوات الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد، عن مقتل ضابطين من البحرية التابعة لها.

وقال زيلينسكي إن السفن الحربية الروسية التي تنقل أسلحة تمثل أهدافا عسكرية مشروعة بالنسبة لأوكرانيا، لكنه شدد على أن كييف لا ترغب في توسيع نطاق المواجهة إلى الأراضي الليبية أو التسبب في تصعيد داخل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأضاف أن من المهم أن يدرك الشعب الليبي أن العمليات الأوكرانية لم تكن موجهة ضده، ولم تستهدف الموانئ الليبية، مؤكدا احترام بلاده لسيادة ليبيا واستقلال قرارها.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده ليبيا، حيث تتوزع السلطة بين إدارتين متنافستين؛ إحداهما في طرابلس وتحظى بالاعتراف الدولي، والأخرى في شرق البلاد، وسط تعقيدات أمنية وسياسية تجعل أي نشاط عسكري أجنبي داخل الأراضي أو المياه الليبية موضع حساسية بالغة.

ليبيا في دائرة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وتكشف الهجمات على السفن الروسية في المياه الليبية عن امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق خارج مسرح العمليات المباشر، بما يضع ليبيا أمام تحديات إضافية تتعلق بأمن موانئها ومياهها الإقليمية، واحتمالات تحول أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف الصراع الدولي.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في محاولة للفصل بين استهداف المصالح العسكرية الروسية وموقف أوكرانيا من الدولة الليبية، في وقت تسعى فيه كييف إلى مواصلة عملياتها ضد القدرات العسكرية الروسية، مع تجنب فتح جبهات توتر جديدة في شمال إفريقيا.