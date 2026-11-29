أقامت جامعة الدول العربية اليوم الأحد، فعالية برعاية ومشاركة نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، وبمشاركة واسعة رفيعة المستوى من المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وسفراء وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية.

وتأتي الفعالية في إطار حرص جامعة الدول العربية على إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني كل عام، تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية، وانطلاقاً من الإيمان بعدالتها، ودعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وألقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة في افتتاح الفعالية، مشدداً على الحاجة الماسة إلى محاسبة إسرائيل على تجاوزاتها ومخالفاتها تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة إيقاف الانتهاكات بشكل فوري، ومحذراً من خطورة الاستمرار في سلب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة والمستقلة، وإصرار إسرائيل على الممارسات الرامية إلى فرض الاستيطان والضم والتهجير وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية.

وتضمنت الفعالية إلقاء كلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، استُهلت بالكلمة المسجلة للوزير محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية، تلتها كلمات السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وعدد كبير من السفراء المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى جيانلوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي، ممثلاً عن الأزهر الشريف، والقمص موسى إبراهيم، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأكدت الكلمات التضامنية ضرورة العمل على تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وتكثيف الجهود من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال، ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني لعقود طويلة، واحترام القانون الدولي والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من المؤسسات والهيئات والشخصيات التي أسهمت جهودها في تقديم يد العون والدعم إلى الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن معه ورفع الوعي بقضيته العادلة، حيث تم تقديم دروع تكريم باسم كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بمصر، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، تقديراً لجهود وزارة الصحة والسكان المصرية في استقبال الجرحى الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية لهم، والدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين، تقديراً لجهود وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين والمعلمين الفلسطينيين في أداء رسالتهم النبيلة والحفاظ على المسيرة التعليمية، خاصة في قطاع غزة، رغم التحديات الجسيمة.

وشهدت الفعالية أيضاً تكريم المخرجة كوثر بن هنية وفريق عمل فيلم «صوت هند رجب»، تقديراً لإبداعاتهم ودورهم المهم في رفع الوعي بعدالة القضية الفلسطينية، ونقل صورة وحقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال في قطاع غزة.